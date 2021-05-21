دينا فؤاد تنعى الفنان سمير غانم

نعت الفنانة دينا فؤاد الفنان سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الخميس، متأثرًا بفيروس كورونا.

وكتبت دينا فؤاد عبر حسابها الشخصى على انستجرام “ ان لله وان اليه راجعون البقاء والدوام لله ”.



يذكر أن الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا مساء امس بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى ووضع على الجهاز التنفس الاصطناعي.

وكان آخر أعمال دينا فؤاد المشاركة في بطولة مسلسل “اللي مالوش كبير” بجانب كل من أحمد العوضي، وياسمين عبد العزيز، وخالد الصاوي، وعايدة رياض، وأحمد صادق، وأحمد الرافعي، وإيمان السيد، وأحمد سعيد عبد الغني، ومحمود حافظ، وفتوح أحمد.

