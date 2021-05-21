السفير المصري بجنوب إفريقيا يهدي الخطيب خريطة إفريقيا

حرص السفير أحمد الفاضلي سفير مصر في جنوب إفريقيا، على إهداء الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في جنوب إفريقيا، خريطة إفريقيا، على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها الخطيب للسفارة .

ولبى الخطيب دعوة العشاء التي وجهها له السفير المصري في جنوب إفريقيا، ورافقه طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، وسمير عدلي المدير الإداري، والوفد الإعلامي المرافق للبعثة.

وقال الفاضلي إنه حرص على إهداء الخطيب خريطة أفريقيا بمناسبة التواجد في جنوب أفريقيا ومشاركة الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

