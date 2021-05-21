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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يخوض مرانه الأخير اليوم استعدادا لمواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الأخير اليوم إستعداداً لمواجهة صن داونز المقرر لها الثالثة من عصر غد في إياب دور الـ8 لدوري الأبطال الأفريقي ، ويحتاج الفريق الأحمر للفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بهدف لعبور تلك العقبة والتأهل لنصف نهائي البطولة التي يحمل لقبها عقب الفوز علي الزمالك في النهائي المثير 2-1 في 27 نوفمبر الماضي.

وسيكون مران اليوم خفيف بعض الشئ لتجنب الإرهاق قبل ساعات من المواجهة الصعبة التي يترقبها جماهير أبناء الرداء الأحمر والقارة الأفريقية ، وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني علي اصطحاب لاعبيه للسفر مبكراً إلي بريتوريا لتعويد لاعبيه على المران في الثالثة عصراً والأجواء المناخية التي ستقام فيها المواجهة خاصة أن الأهلي اعتاد على اللعب مساءاً.

وعلى عكس ما هو متوقع، لم تكن تدريبات الفريق الأحمر مغلقة حيث خاص الأهلي مرانه في ملاعب جامعة بريتوريا المفتوحة وهو ما دفع بعض الشباب لمشاهدة أجزاء منها وهناك من حضر مرتديا تي شيرت أبناء القلعة الحمراء وحرص بيتسو موسيماني علي الذهاب إليهم والحديث معهم.

وسوف يحسم المدير الفني وجهازه المعاون الموقف النهائي للتشكيلة التي سيخوض بها مباراة الغد في ظل الحيرة الشديدة التي تسيطر عىل بيتسو موسيماني ما بين الحفاظ على طريقته المعتادة في الدفع بنفس العناصر التي خاضت مواجهة الذهاب أو التأمين الدفاعي الأكثر والاعتماد على سرعات محمد شريف وطاهر محمد طاهر وتمريرات محمد مجدي قفشة.

وهناك العديد من المراكز التي أستقر موسيماني عليها وهي محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعهم محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعمرو السولية واليو ديانج وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي ومحمد شريف ولا يزال لم يستقر على العنصر الأخير وهناك مفاضلة ما بين أكرم توفيق وحسين الشحات .
 

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