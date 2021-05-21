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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تريند × خبر .. خالد الغندور يحتفل على طريقة الأهلاوية .. و جماهير النادى الأهلي نمبر وان على تويتر .. حلمي ينعى سمير غانم بـ كلمات مؤثرة

صدى البلد

يرصد موقع صدى البلد الإخباري بشكل دائم، الموضوعات التي تهم الشارع المصري، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض أبرز العناوين التي حدثت ليلا، فيما يلي:
 

خالد الغندور يحتفل بهدف أسامة فيصل على طريقة الأهلاوية .. شاهد
 

احتفل خالد الغندور لاعب نادى الزمالك سابقا ،  بـ هدف أسامة فيصل الذى سجلة في الدقيقة الأخيرة في شباك نادى طلائع الجيش في المبراة التي جمعت بين الفريقين وانتهت بفور نادى الزمالك 2 \ 1 .

ونشر خالد الغندور تدوينه عبر حسابة بموقع فيسبوك وكتب : أسامة فيصل القاضية ممكن ".

 

متغلاش على اللي خلقك .. أحمد حلمي ينعى سمير غانم بـ كلمات مؤثرة | شاهد
 

نعى الفنان أحمد حلمى الفنان الكبير سمير غانم بكلمات مؤثرة ، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الخميس، متأثرًا بفيروس كورونا.

 

وكتب أحمد حلمي على حسابه بموقع انستجرام " اللي كان بيفرحنا في زعلنا مشي وسابنا لزعلنا عليه.. صحيح الموت علينا حق .. بس صدمة فراقك كبيره اوي .

وتابع حلمى : حزن وزعل كبير مخلي الواحد مش قادر يصدق انك مشيت.. بس متغلاش علي اللي خلقك ..الله يرحمك ويحسن اليك .. وفي الجنه ونعيمها يا رب .. ادعو له بالرحمه والمغفره .. امانه عليكوا تدعوله ".

 

جماهير النادى الأهلى تدعم الفريق قبل مباراة صن داونز.. شاهد

 

دشن عدد كبير من جمهور النادى الأهلى هاشتاج " حسم الصعود يا أهلي " عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر ، لدعم النادى الأهلى فى مباراة اياب ربع نهائى دورى ابطال افريقيا امام نادى صن داونز .

 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالآتى : .. لمزيد من التفاصيل…

 

لم يصل للقمة لا صدفة ولا بالسوشيال ميديا .. عمرو اديب ينعى سمير غانم بهذه الكلمات | شاهد
 

نعى الإعلامي عمرو اديب الفنان سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الخميس، متأثرًا بفيروس كورونا.

ونشر عمرو اديب  تغريدة عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” وكتب :  هناك شخصيات لن تتكرر ولن تعوض  رموز تاريخيه افنوا عمرهم من اجل سعادتنا ومن اجل بناء صرح كبير اسمه الفن المصري .

وتابع اديب : هذا جيل قد نحت في الصخر فعلا لم يصل للقمه لا صدفه ولا بالسوشيال ميديا . رحم الله سمير غانم  واحر التعازي للعائلة والمحبين ".

 

هاشتاج السيسي ينقذ أهل غزه رقم واحد على تويتر .. ومغردون : شكرا للقائد العظيم

 

تصدر الرئيس  عبد الفتاح السيسى ترند موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” بعد  نجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار فى غزة  وتحقيق التهدئة .

ودشن عدد كبير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر هاشتاج ” السيسي ينقذ اهل غزه " وتصدر قائمة الأكثر تدولا على  تويتر وجاءت التغريدات كالآتي :   … لمزيد من التفاصيل
 

 

الأهلى الزمالك سمير غانم أحمد حلمى خالد الغندور عمرو أديب السيسي

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