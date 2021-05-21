محمد لطفى ينعى الفنان سمير غانم .. شاهد

نعى الفنان محمد لطفى الفنان الكبير سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الخميس، متأثرًا بفيروس كورونا .

وكتب محمد لطفى على حسابه على إنستجرام “ البقاء لله الله يرحمك يا استاذ سمير نساًلكم الدعاء ”.



يذكر أن الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا مساء امس بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى ووضع على الجهاز التنفس الاصطناعي.

يذكر أن اخر اعمال محمد لطفي مسلسل "بين السما والأرض"، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.