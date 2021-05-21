أشرف صبحي يعلن أعضاء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

خلال ساعات

علم موقع صدى البلد الإخباري أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة استقر على أعضاء اللجنة الجديدة لإدارة نادي الزمالك خلفا للجنة الحالية برئاسة المستشار عماد عبد العزيز وسيتم الإعلان رسميا خلال ساعات.

اللجنة الجديدة للزمالك تضم رموز رياضية وتسويقية لإدارة النادي حتى موعد الدعوة للانتخابات والمقرر لها من الفترة من اول يوليو حتى اخر اكتوبر لدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد، وقد تمتد لفترة أطول وفقا لتعليمات لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا، بتأجيل أي تجمعات ومنها الانتخابات بالهيئات الشبابية والرياضية .

اللجنة الجديدة ، برئاسة حسين لبيب احد اهم رموز القلعة البيضاء في كرة اليد ومدير مونديال اليد 2021 الذي اقيم في مصر يناير الماضي ،و الدكتور حسين السمري عضو المكتب التنفيذى الحالي، والمستشار سامى صبحي أمين الصندوق الحالى

وفي العضوية ، حسين السيد حارس مرمى الزمالك السابق وهانى شكرى عضو مجلس إدارة الزمالك السابق وهو أحد خبراء التسويق والإعلان و عمرو أدهم مدير و حسام المندوه ، وهانى بيرزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وكان وزير الشباب والرياضة قد صرح لصدى البلد سابقا ، ان تغير او تعديل اللجنة الحالية سيتم بعد دراسة وفقا للوائح والقوانين وبما يفيد نادي الزمالك لتسيير أعمال الفترة القادمة بإدارة حكيمة وتسويقية لتخطي الأزمات الحالية ووضع استراتيجية علمية رياضيا واستثماريا.

وعلى الرغم من حالة اللغط التي شهدتها ال48 ساعة الماضية ما بين حقيقة استقالة اللجنة الحالية او إقالتها من الجهة المختصة " وزارة الرياضة" والجدل في التصريحات المتناقضة لاعضاء اللجنة نفسها ، فالامر سيحسم خلال ساعات بإعلان وزير الشباب والرياضة تعيين اللجنة الجديدة .