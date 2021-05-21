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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خطر جديد.. انفصال أكبر جبل جليدي في العالم من مكانه

أكبر جبل جليدي
أكبر جبل جليدي

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا)، إن جبلًا جليديًا تبلغ مساحته حوالي 70 ضعف حجم مانهاتن انفصل عن مكانه الجليدي في القارة القطبية الجنوبية، ليصبح أكبر جبل جليدي حاليًا في العالم.


ووفقا لمجلة "ساينس أليرت" العلمية، التقطت صور الأقمار الصناعية لحظة انفصالها عن الغطاء الجليدي، ويطفو الجبل الجليدي المستطيل ، المسمى A76 ، الآن في بحر ويديل، وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن طول الجبل حوالي 169 كيلومترا وعرض 24 كيلومترا وتبلغ مساحته 4320 كيلومترا مربعا.

 

وتعادل مساحته حوالي 72 ضعف مساحة مانهاتن ، والتي تبلغ حوالي 23 ميلًا مربعًا، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، وعلى الرغم من أن الجبل الجليدي الجديد يحمل حاليًا الرقم القياسي باعتباره الأكبر في العالم ، إلا أنه ليس ضمن أكبر 10 جبال جليدية في التاريخ.

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أما عن آخر جبل جليدي انفصل من مكانه، هو الجبل الجليدي المنكسر "A23A عن مكانه في القارة القطبية الجنوبية، في عام 1986، وتبلغ مساحته 4000 كم مربع، فيما  تم رصد أكبر جبل جليدي على الإطلاق في المحيط الجنوبي في عام 1958، وفقًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وكان يُعتقد أنها تبلغ حوالي 30 ألف كيلومتر،  وهذا رقم تقديري نظرا لأن العلماء لم يكن لديهم صور الأقمار الصناعية في ذلك الوقت.

 

ولكن أشار خبراء أن انفصال الجبل الجليدي العملاق غير مقلق، حيث لا تتأثر هذه المنطقة بشدة من جراء تغير المناخ ، وهذا الجرف الجليدي يعد جزءا طبيعيا من الدورة الطبيعية للجليد، ويطفو الجبل حاليا فوق المحيط، لذلك حتى لو انصهر الجبل الجليدي تمامًا ، فلن يحدث فرقًا في مستويات سطح البحر ، تمامًا مثل مكعب الثلج لا يغير مستوى الماء في كوب.

 

ومع ذلك ، وفقا للمكان الذي يذهب إليه ، يمكن أن يكون الجبل الجليدي مصدر إزعاج قبل انصهاره، ومن المتوقع أنه سيقطع طريقه إلى جورجيا الجنوبية.

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