نداء عاجل بإرسال بشر إلى القمر بسبب أحداث مناخية شديدة الخطورة

حذر علماء بريطانيون من أن ناسا يجب أن ترسل بشر إلى القمر في غضون خمس سنوات لإنقاذ رواد الفضاء من أحداث مناخية قاسية شديدة الخطورة.

يزعم الخبراء في جامعة "ريدينج" أن الوكالة الأمريكية ستحتاج إلى إرسال المزيد من الأشخاص إلى سطح القمر لتجنب سلسلة من الأحداث المناخية القاسية في الفضاء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

قفي تقرير جديد نُشر في المجلة العلمية Solar Physics ، يتوقع فريق الأكاديميين أنه سيكون هناك العديد من الأحداث المناخية القاسية ، بما في ذلك انفجارات البلازما الهائلة من الشمس ، بين عامي 2026 و 2030.

بعد البحث عن بيانات الطقس الفضائي من 150 عامًا ، حذروا من احتمال حدوثها في وقت متأخر من الدورة الشمسية الحالية التي تبلغ 11 عامًا، ومن المقرر إطلاق مهمة القمر المأهولة التالية لناسا - Artemis III - في أواخر عام 2024، وذلك بعد 52 عامًا من "جين سيرنان" التابع لأبولو 17 آخر رجل يمشي على سطح القمر.

لكن الخبراء حذروا من أن أي تأخير في البرنامج قد يعرض رواد الفضاء للخطر، فيما قال البروفيسور "ماثيو أوينز" عالم فيزياء الفضاء في جامعة ريدينج: "حتى الآن كان يُعتقد أن أكثر أحداث طقس الفضاء تطرفاً عشوائية في توقيتها ، وبالتالي لا يمكن فعل الكثير للتخطيط لها".

كشف هذا البحث أيضًا عن أحداث الطقس الفضائي التي عادةً ما تكون نجمة في وقت مبكر خلال الدورات الشمسية ذات الأرقام الزوجية ولاحقًا في الدورات الفردية.

قال أوينز: "يجب أن تسمح لنا هذه النتائج الجديدة بعمل تنبؤات أفضل بطقس الفضاء للدورة الشمسية التي بدأت للتو وستستمر خلال العقد القادم"، ويشير إلى أن أي مهمات فضائية مهمة في السنوات المقبلة بما في ذلك عودة رواد الفضاء إلى القمر وبعد ذلك ، إلى المريخ، ستكون أقل عرضة لمواجهة أحداث طقس الفضاء المتطرفة خلال النصف الأول من الدورة الشمسية.

الجدير بالذكر أنه تم إلغاء إطلاق أبولو 17 تقريبًا في أغسطس 1972 بسبب انفجار شمسي ضخم ، والذي قد يكون له مشاكل خطيرة لرواد الفضاء ومعداتهم.