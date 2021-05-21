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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز وأعمال حسن يوسف مع سمير غانم

دلال عبد العزيز وزوجها
دلال عبد العزيز وزوجها الراحل سمير غانم

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية من أبرزها الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز وتريند الفنان حسن يوسف. 

دلال عبد العزيز تتصدر قوائم التريند.. وهذه تفاصيل حالتها الصحية

تصدر اسم الفنانة دلال عبد العزيز قوائم تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر، ومحرك البحث جوجل، لرغبة محبيها والجمهور في معرفة آخر تفاصيل حالتها الصحية ورد فعلها بعد وفاة زوجها الفنان سمير غانم. 

أبرزها الزواج على الطريقة الحديثة.. أفلام جمعت سمير غانم وحسن يوسف

تأثر الفنان حسن يوسف بوفاة صديقه الراحل سمير غانم الذي فارق الحياة بعدما قدم للسينما المصرية عشرات الأفلام والأدوار الكوميدية بمشاركة العديد من زملاء المهنة. 

قبيل الرحيل.. 7 أعمال أخيرة في مسيرة نادية عزت

يوافق اليوم ذكرى وفاة الفنانة الراحلة نادية عزت التي قدمت للسينما والتلفزيون العشرات من الأعمال التي كان وجهها فيها له دورا بارزا وشاركت بشخصيات ثانوية لكن يتذكرها الجمهور دائما. 

في ذكرى رحيله.. مدحت السباعي مخرج الـ30 عملا فنيا

رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم، المخرج والمؤلف مدحت السباعي والد الفنانة ناهد السباعي، الذي أثرى السينما المصرية بالعديد من أعماله المميزة. 

سبب مغادرة سمير غانم لكلية الشرطة وعلاقته بصلاح ذو الفقار.. فيديو

نشرت قناة ماسبيرو زمان على موقع يوتيوب فيديو للفنان سمير غانم يتحدث فيه عن مراحل مختلفة من مشواره، ورسوبه الذي غير مجرى حياته العملية ومستقبله من برنامج نجم وسهرة. 

دلال عبد العزيز سمير غانم فيروس كورونا حسن يوسف نادية عزت

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