نشرة الفن.. الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز وأعمال حسن يوسف مع سمير غانم

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية من أبرزها الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز وتريند الفنان حسن يوسف.

تصدر اسم الفنانة دلال عبد العزيز قوائم تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر، ومحرك البحث جوجل، لرغبة محبيها والجمهور في معرفة آخر تفاصيل حالتها الصحية ورد فعلها بعد وفاة زوجها الفنان سمير غانم.

تأثر الفنان حسن يوسف بوفاة صديقه الراحل سمير غانم الذي فارق الحياة بعدما قدم للسينما المصرية عشرات الأفلام والأدوار الكوميدية بمشاركة العديد من زملاء المهنة.

يوافق اليوم ذكرى وفاة الفنانة الراحلة نادية عزت التي قدمت للسينما والتلفزيون العشرات من الأعمال التي كان وجهها فيها له دورا بارزا وشاركت بشخصيات ثانوية لكن يتذكرها الجمهور دائما.

رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم، المخرج والمؤلف مدحت السباعي والد الفنانة ناهد السباعي، الذي أثرى السينما المصرية بالعديد من أعماله المميزة.

نشرت قناة ماسبيرو زمان على موقع يوتيوب فيديو للفنان سمير غانم يتحدث فيه عن مراحل مختلفة من مشواره، ورسوبه الذي غير مجرى حياته العملية ومستقبله من برنامج نجم وسهرة.