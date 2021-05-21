حملات موسعة لمتابعة غلق المحال وتطبيق الإجراءات الاحترازية فى القليوبية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمجالس المدن بمحافظة القليوبية من حملاتها على المحال التجارية والمقاهى والكافتيريات لمتابعة قرارات الغلق وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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ففى شبين القناطر شن خالد العرفي رئيس المدينة حملة مكبرة لمتابعة تطبيق قرار الدكتور رئيس الوزراء بغلق كافة المحلات والمقاهي والمطاعم، ومتابعة التزام سائقي السرفيس والركاب لارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامتهم وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 5 محال مخالفة لقرار الحظر، و14 غرامة ارتداء كمامة، وتحرير 18محضر إشغال ونظافة.

كما نفذت المهندسة أمل فوزي رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها حملة لمتابعة تنفيذ مواعيد الغلق وتطبيق الإجراءات الاحترازية على المحال والكافيهات والمطاعم وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر عدم ارتداء الكمامة وتم تحصيل الغرامة الفورية.



وقادت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية جولة تفقدية بمدينة قليوب للتأكد من غلق المحلات التجارية والمقاهي في تمام الساعة التاسعة مساء ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأسفرت الجولة عن تحرير 16 محضر عدم ارتداء كمامات.

من جانبه تابع عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جهود لجان المرور بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة للتأكد من التزام المحلات والمقاهي والكافتيريات، وذلك حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين.

وقال المحافظ، إن تقارير المرور بنطاق عدد من الوحدات المحلية بالمحافظة قد كشف عن تحرير 78 محضر ارتداء كمامة وضبط 105 شيشة وتم غلق 11 مقهى وتحرير 2 محضر مخالفة لمواعيد الغلق وبذلك يصبح إجمالي المخالفات على مدار الأسبوعين الماضيين ضبط 1636 شيشة و تحرير 2838 محضر عدم ارتداء كمامة و265 غلق مقهى و 370 محضر مخالفة لمواعيد الغلق.

وشدد "الهجان"، على ضرورة التزام كافة المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالمواعيد المحددة لفتح وغلق المحال التجارية حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين، مضيفا أن تطبيق القرار وتنفيذه يساعد على تحقيق الانضباط بالشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات ومنع التكدس المرورى في بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.