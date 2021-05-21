بفستان أبيض .. مايان السيد تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة الشابة مايان السيد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

تألقت مايان السيد في الصور بإطلالة أنيقة وعصرية من اختيار الاستايلست Poucy ElShahawy

حيث ارتدت فستان يصل إلى حدود الركبة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و تنسقت معه جاكيت قصير للغاية بنفس اللون.

انتعلت مايا السيد حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأبيض المزين بالذهبي.

أما من الناحية الجمالية، وضعت لها خبيرة التجميل مريم فاروق مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، واعتمدت على تسريحة الشعر من أنامل المصفف مينا خميس.