أوكرانيا تسجل 4984 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الجمعة، تسجيل 4 آلاف و984 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 2 مليون و175 ألفا و382 حالة.



وأضاف ستيبانوف عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أنه تم تسجيل أيضا خلال الساعات الـ24 الماضية، 202 حالات وفاة مرتبطة بالجائحة، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة إلى 49 ألفا و101 حالة.. وفقا لما ذكرته وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.



ووفقا لوزير الصحة الأوكراني، فأن هناك 12 ألفا و845 حالة تماثلت الشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات التعافي منذ تفشي الفيروس في البلاد إلى مليون و929 ألفا و 39 حالة.

