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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد توقف لأكثر من شهرين

قنا العام يجرى 9 عمليات قسطرة قلبية فى أول أيام عودة العمل بالوحدة

إجراء عمليات قسطرة
إجراء عمليات قسطرة قلبية بقنا العام

 

استأنف مستشفى قنا العام، العمل بوحدة القسطرة القلبية، بعد فترة توقف دامت لأكثر من شهرين، لظروف فيروس كورونا و تحويل جزء كبير من المستشفى لعزل المرضى.

 

تمكنت الأطقم الطبية بقسم القسطرة القلبية، فى أول يوم عمل لها، من إجراء ٩ عمليات قسطرة قلبية خلال يوم، على نفقة الدولة، بعضهم بحالات حرجة.



و قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن عمليات القسطرة القلبية توقفت لفترة نظراً للظروف التى فرضت نفسها وتولى المستشفى مع مستشفيات أخرى، مسئولية استقبال مرضى فيروس كورونا.

 

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و أوضح الديب، بأن العمليات التى أجريت اليوم و استمرت لعدة ساعات، من بينها حالتين لديهم انسداد كامل لأكثر من ثلاث شرايين يحتاجان لعمليات قلب مفتوح، لكن مهارة الفريق الطبى بالمستشفى العام تمكن من إجراء العمليات باحترافية.

 

و أشار الديب، إلى أن كل الحالات بوضع مستقر و تخضع للملاحظة الطبية كنوع من الاطمئنان، وسوف يتم خروجهم من المستشفى خلال ساعات.

 

و قدم الديب، الشكر لكل من ساهم فى عوده العمل بالوحدة خدمة لاأهالينا من المرضى، و على رأسهم الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزاره الصحة، و الدكتور أحمد عبدالجليل، أستاذ القلب بجامعة أسيوط والمشرف العام على وحدة القسطرة، و الدكتور أحمد عبدالباقى، رئيس وحدة القسطره القلبية، و الدكتور أحمد الزقيم، رئيس قسم العناية القلبية.

 

كما أثنى مدير المستشفى، على دور الفريق الطبى على جهودهم فى إجراء العمليات" ، و أخصائيو القلب " أحمد عبدالراضى، محمد ياسين، وائل رأفت، وليد صلاح"، و مشرف وحدة القسطرة مصطفى الدسوقى، و كذلك أطقم التمريض و فنى الأشعة.

 

 

 

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