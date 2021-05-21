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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير: مصر قدمت للقضية الفلسطينية ما لم تقدمه الأمم المتحدة.. فيديو

فلسطين
فلسطين

قال الدكتور أحمد سيد أحمد ، خبير العلاقات الدولية ، إن مصر أظهرت جهودا ونجاحا كبيرا في وقف إطلاق النار في قطاع غزة ؛ مما يعكس الدور الكبير لـ مصر في منطقة الشرق الأوسط ، وخاصة  في قضية الصراع الإٍسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف الدكتور أحمد سيد أحمد، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح "، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز" ، أن مصر أبرزت هذا النجاح في ظل عجز وفشل دولي ، على رأسه الأمم المتحدة  التي لم تتمكن من وقف إطلاق النار ، في الوقت التي تحركت فيه القاهرة، على أرض الواقع.

ولفت " أحمد " إلى أن مؤتمر الرئيس الأمريكي " بايدن " بالأمس أشاد بوضوح مجهودات المسؤولين المصريين ، الذي نتج عنه وقف نزيف الدماء ، إلى جانب إشادات المجتمع المدني ، التي أكدت أن الجهود المصرية هي الأنجح على رأي الواقع.

وأوضح أن مصر دائما تثبت أنها تنحاز لسياسة الاستقرار ووقف العنف، انطلاقا من أن هذا الصراع لابد وأن يكون هناك له حل جذري، يعترف بدولة فلسطينية حرة عاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن التحرك المصري أهدأ فتيل أزمة كادت من الممكن أن تشعل المنطقة بأكملها ، في ظل ترحيب دولي كبير لتلك الوساطة المصرية.  

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