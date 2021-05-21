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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

علاء عابد ناعيا سمير غانم: وداعا صانع البهجة على الوجوه

النائب علاء عابد،
النائب علاء عابد، النائب الأول للبرلمان العربي

نعى النائب علاء عابد، النائب الأول للبرلمان العربي ، نجم الكوميديا بمصر والعالم العربي الفنان الكبير سمير غانم والذي وافتة المنية بعد صراع مع المرض.

 

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علاء عابد: مصر فقدت رمزا من رموز القوة الناعمة

وقال  النائب علاء عابد ، لقد فقدت مصر والأمه العربية برحيل الفنان الكبير سمير غانم  رمزا من رموز القوي الناعمة ، فنان من طراز فريد صاحب بصمة فنية فى تاريخ السينما والدراما المصرية والعربية ، ورسم الضحكة والابتسامة في قلوب الملايين ، مؤكد ا أن الفنان سمير غانم ، كان رمزا من رموز  الزمن الجميل ، وكان سفيرا للفن الراقي والهادف قائلا وداعا صانع البهجة على الوجوة .

وقدم النائب الأول للبرلمان العربي خالص تعازية لأسرة الفنان سمير غانم وتلاميذة  ومحبية في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي ، سائلا المولي عز وجل أن يلهم أهله وذوية الصبر والسلوان ، وأن يتغمدة بواسع رحمته ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

علاء عابد سمير غانم مصر الدراما برلمان الوطن العربي الكوميديا

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