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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

114 مليون جنيه أرباح العربية للأدوية خلال 10 شهور

العربية للأدوية
العربية للأدوية

كشفت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للقابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام إرتفاع أرباح الشركة قبل الضرائب بنسبة 8.6% عن أول 10 أشهر من العام المالي الجاري.

وقالت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للقابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، إنها سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 113.75 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أبريل الماضي، مقابل أرباح بلغت 104.73 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وأشارت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للقابضة للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام إلى ارتفاع قيمة مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 461.68 مليون جنيه، مقابل 458.74 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وحققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للقابضة للأدوية احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ،خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 81.22 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 70.32 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وارتفعت قيمة مبيعات الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للقابضة للأدوية احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ،خلال التسعة أشهر لتسجل 420.13 مليون جنيه، مقابل 413.57 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

 

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