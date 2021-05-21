هشام ماجد ينعي سمير غانم بكلمات مؤثرة

نعى الفنان هشام ماجد الفنان الكوميدي سمير غانم الذي وافته المنية امس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.



ونشر هشام ماجد صورة له مع سمير غانم من أحد أفلامه وعلق قائلا " ‬‏‪فاتحين بوقنا مش مصدقين إنه رضي يطلع مشهد في فيلم بطولة ٣ محدش يعرفهم...الله يرحمه الأسطورة سمير غانم"





يذكر أن الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا مساء أمس بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى ووضع على الجهاز التنفس الاصطناعي.

التحق سميرغانم بكلية الزراعة وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة، وانتقل سمير غانم إلى القاهرة حتى تقابل مع الفنان جورج سيدهم، حيث التقت الأفكار والميول وقررا سويا تكوين فرقة فنية لتفريغ مواهبهما الفنية.