سمير غانم هيفضل في قلوبنا منور.. شاهد إهداء رسام المشاهير له

صدم خبر وفاة الفنان الكبير، سمير غانم، أسطورة الكوميديا في مصر، قلوب الملايين من دول متعددة حول العالم، ناعين أسرته بكلمات لا تعد ولا تحصى ولا تكفى، لكنه خلد ذكراه في قلوب كل محبيه بمختلف الأجيال والأعمار من خلال تاريخه الحافل بالفن الهادف والراقي حيث بدأ مسيرته الفنية في فرقة أضواء المسرح مع الضيف أحمد وجورج سيدهم- رحمهم الله جمعيًا- ثم أتبعها بالآلاف الأعمال المسرحية والسينمائية والدرامية إضافة إلى ظهوره الأكثر من مميز على الشاشات في اللقاءات الإعلامية والإعلانية.

وقدم رسام المشاهير، عمرو القاطرجي عدة رسومات للفنان سمير غانم- رحمه الله- من خلال بث مباشر خاص على موقع «صدى البلد» رسم فيها الفنان القدير سمير غانم باستخدام الفن الرقمي بالفحم والرصاص والزيت والألوان.

وعبر عمرو القاطرجي عن حبه الشديد للفنان القدير ومشاهدته لمعظم أعماله خاصة المسرحية، وأن آخر رسماته للفنان في حياته كان له مع زوجته الفنانة دلال عبد العزيز وابنتيه الفنانتين دنيا سمير غانم وايمي سمير غانم، منوهًا: «الفنان القدير أيقونة مسرحية هتعيش في قلوبنا وبندعى له من كل قلوبنا بالرحمة والمغفرة وأن ينال الدرجات العلى من الجنة ويربط على قلوب أهله وكل محبيه».

وتوفى الفنان الكبير سمير غانم، أمس الخميس، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

ولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجوليت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

وفاة القدير سمير غانم

وانحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، ثم إتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون"، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية "اهلا يا دكتور"، وفى فترة الثمانينيات لمع نجم سمير غانم فى سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ومن بعدها عاد في رمضان في أوائل التسعينيات ليقدم فوازير المطربون والمضحكون.

رسم عمرو القاطرجي للقدير سمير غانم

ونعى العديد من نجوم الفن والإعلام وفاة الفنان القدير سمير غانم، فنعى الزعيم عادل إمام الفنان الراحل سمير غانم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بكلمات مؤثرة، إذ كتب: "مع السلامة يا سمير.. مع السلامة يا حبيبي .. حتوحشني أوي"، وأرفق تعليقه بصورة نادرة تجمعهما.

وكتبت الفنانة إسعاد يونس على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»: «وداعا يا صاحب الفضل، يا رفيق الرحلة، يا شقيق الروح، يا أطيب و أحن خلق الله، يا ضحكة مصر و طيابة قلبها، يابو نفس نقية و راضية، وداعا يا الغالي بالقوي، السلام أمانة يا حبيبي و إلي الملتقي».

إحدى رسومات القاطرجي للقدير سمير غانم



ونشر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية صورة للفنان الراحل سمير غانم عبر حسابه علي "انستجرام " وكتب "وداعا فارس الانسانية".



وكتب المخرج عمرو سلامة على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»: «عشر أسباب ليه سمير غانم أجمد واحد في التاريخ- وذكر من أبرزها-: لأنه إستحالة يقول جملة من عشر كلمات وما ماتضحكش، لإنه أول فنان مصري يعمل ستاند أب كوميدي، لإنه خلف دنيا وإيمي، لإنه عمل فطوطة وكابتن….».

الفنان سمير غانم مع عائلته

ونعى النائب محمد ابو العنين، وكيل مجلس النواب، الفنان القدير عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، قائًلا: «لقد عاش الفنان الكبير، ينشر السعادة والبسمة بين جميع المصريين، أحبّ فنه فأحبه الجميع، لخفة ظله ونقاء روحه وسريرته، حتى بات من أعظم من قدم فن الكوميديا في العالم العربي، لن ننسى للفنان الراحل، أعماله الخالدة بين السينما والمسرح والتلفزيون، التي شكّلت جزءً مهمًا من تاريخ وهوية الفن المصري، وحتى فوازير رمضان التي تربى عليها جيل كامل من الصغار، وتعلق بها الكبار..».

وتابع وكيل مجلس النواب: « مسيرة سمير غانم ستظل علامة فارقة في تاريخ الفن المصري، بما حملته من سماحة وأخلاق وعلاقات طيبة مع كل أبناء جيله من المبدعين، وأعمال فنية شاهدة على نجاحاته في كل العصور، وإننا إذ نعزي أنفسنا في وفاة الفنان الراحل سمير غانم، نتضرع إلى الله بالدعاء أن يمُن على زوجته الفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء العاجل».

وواصل االنئب محمد أبو العنين: «خالص العزاء والمواساة لأسرة الفنان الراحل، الفنانة دلال عبد العزيز والفنانة دنيا سمير غانم، والفنانة إيمي سمير غانم، والإعلامي رامي رضوان، والفنان حسن الرداد، ولأسرة الفن المصري جمعاء، سائلين الله عز وجل أن يتغمد فقيدنا برحمته ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم ذويه الصبرَ والسلوان».

إحدى رسومات عمرو القاطرجي للفنان سمير غانم مع عائلته

وأعلن الإعلامى رامى رضوان تشييع جنازة الفنان الكبير سمير غانم ستقام غدًا من مسجد المشير بالتجمع الخامس بعد صلاة الجمعة، مضيفا أن الجثمان سيوارى الثرى بمدافن مدينة الوفاء والأمل.