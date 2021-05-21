طقس الجمعة.. فرص سقوط أمطار خفيفة والعظمى في القاهرة 34

طقس اليوم الجمعة

استعرض برنامج صباحنا مصري المذاع على الفضائية المصرية حالة الطقس اليوم الجمعة 21/5/2021

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس لطيف ليلا على القاهرة الكبري والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع وجود نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، ووجود فرص أمطار خفيفة على مناطق جنوب سيناء على فترات متقطعة بنسبة 30%

درجات الحرارة اليوم

القاهرة العظمى 34 والصغرى 20.

الإسكندرية العظمى 27 الصغرى 19.

وادى النطرون العظمى 34 الصغرى 12.

طنطا العظمى 34 الصغرى 20.

مرسى مطروح العظمى 26 والصغرى 17.

سيوة العظمى 34 والصغرى 18.

الوادى الجديد العظمى 41 و الصغرى 23.

بورسعيد العظمى 27 والصغرى 20.

دمياط العظمى 27 والصغرى 20.

الإسماعيلية 34 والصغرى 18.

السويس العظمى 34 والصغرى 19.

العريش العظمى 28 والصغرى 19.

طابا العظمى 34 والصغرى 21.

سانت كاترين العظمى 33 والصغرى 17.

شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 26.

الغردقة العظمى 37 والصغرى 25.

الفيوم العظمى 35 والصغرى 20.

بني سويف العظمى 35 والصغرى 21.

المنيا العظمى 35 والصغرى 22.

أسيوط العظمى 36 والصغرى 23.

سوهاج العظمى 38 والصغرى 24.

قنا العظمى 40 والصغرى 24.

الأقصر العظمى 40 والصغرى 25.

أسوان العظمى 41 والصغرى 26.

الوادي الجديد العظمى 41 والصغرى 23.

شلاتين العظمى 36 والصغرى 26.

حلايب العظمى 36 والصغرى 25.

رأس حدربة العظمى 31 والصغرى 26.

