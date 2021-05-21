حصاد الأسبوع لوزارة القوى العاملة.. تعيين 7 آلاف في 7 محافظات .. توفير 335 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة بالسعودية .. استرداد 7.5 مليون ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لـ 5 عمال مصريين بلبنان

حصاد الأسبوع لوزارة القوى العاملة..

تعيين 7 آلاف في 7 محافظات وتوفير 335 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة بالسعودية استرداد 7.5 مليون ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لـ 5 عمال مصريين بلبنان

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة - من 14 مايو إلى 21 مايو الجاري- منها قرارين جديدين يقضيان برفع القيود المفروضة على إمكانية المرأة العمل ليلاً، وتعيين 7 آلاف و 564 شابا في 7 محافظات، وتكريم مدير مكتب القاهرة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، واسترداد 7.5 مليون ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لـ 5 عمال مصريين بلبنان.

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي؛ حيث شدد وزير القوي العاملة محمد سعفان، علي أن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسى تولي اهتماما بالغا بدعم المرأة المصرية كونها حجر الزاوية في تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مشيرا إلي أن وزارة القوى العاملة دائماً ما تكون داعمة للمرأة المصرية فى توفير ظروف وشروط عمل ملائمة لها.

وقال سعفان: إن ذلك يتم من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة التوعوية بدور المرأة في العمل وحقوقها وواجباتها التي أقرها لها الدستور والقانون، هذا بجانب إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى المركزي برئاسته، وتهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلاٍ عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص .

وتابع وزير القوي العاملة قائلا: إنه تماشيا مع الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتسريع التقدم نحو المشاركة الاقتصادية الكاملة والمتساوية للمرأة أصدرنا قرارين جديدين يقضيان برفع القيود المفروضة على إمكانية المرأة العمل ليلاً، مما يعطيها خيار العمل في أي مؤسسة أو مرفق من أي نوع، مع توفير جميع تدابير السلامة اللازمة لحماية المرأة في العمل مثل: وسائل النقل الآمنة، والرعاية الصحية، ، بما يتماشى مع الدستور المصري ومعايير العمل الدولية.

وحدد القرار الأول الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، مع عدم الإخلال بحق المرأة في الالتحاق بأي وظيفة أو مهنة دون النظر إلى نوعها الاجتماعي، ومراعاة مبادئ تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين، وعدم التمييز في العمل.

وأكد القرار عدم جواز تشغيل النساء في العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر أياً كان نوعها، وكافة الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار من باطن الأرض.

كما أصدر وزير القوي العاملة ، قرارا ثانياً بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلاً، أجاز فيه - بناء على طلبهن - العمل أثناء فترات الليل في أي منشأة أياً كان نوعها، على أن تتخذ بشأنهم التدابير اللازمة لحماية صحتهن، ومساعدتهن على أداء مسؤولياتهم العائلية ، وتلقى الرعاية الصحية اللازمة لتجنب المشاكل الصحية المرتبطة بالعمل .

وألزم القرار صاحب العمل بتوفير عمل نهاري بديل عن العمل الليلي للمرأة العاملة في الحالات الآتية :

· خلال فترة ستة عشر أسبوعاً على الأقل قبل وبعد الوضع منها ثمانية أسابيع على الأقل قبل التاريخ المرجح للوضع.

· خلال فترة إضافية أخرى - زيادة عن الفترة المشار اليها- وذلك بناء على شهادة طبية تفيد أنها ضرورية للمحافظة على صحة الأم أو الطفل وذلك أثناء فترة الحمل أو لفترة إضافية بعد الوضع.

وعلى جانب آخر ، أهدي الوزير ، مانجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب القاهرة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة،هدية تذكارية تعبيراً عن مشاعر الحب الصادقة التي تربط بين الوزارة والبرنامج والتي رسخت مفاهيم الاحترام والتقدير الملموس بين الطرفين .

جاء ذلك التكريم من جانب الوزير تقديرًا لـ "مانجستاب" على ما بذله من جهد خلال فترة عمله مديرا لمكتب البرنامج بالقاهرة ، شاكراً له الأعمال التى شارك فيها البرنامج مع الوزارة لخدمة الدولة المصرية .

كما هنأ الوزير "مانجستاب" على توليه منصب المدير الإقليمي لمكتب برنامج الأغذية العالمي بجنوب أفريقيا ، متمنياً له دوام التوفيق في منصبه الجديد

وقدمت النقابة العاملة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز فى غزة - فلسطين برئاسة إسامة الحاج أحمد ، شكرها وتقديرها للقيادة السياسية المصرية متمثلة فى الرئيس السيسي على اهتمامه ودعمه للقضية الفلسطينية ، ونضال عمال وشعب فلسطين ، وذلك بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة وإزالة آثار العدوان الصهيوني عنها .

حيث تلقي وزير القوي العاملة الرسالة ، التي أكدت الدور الرئيسي والمحوري لما يقوم به الشعب المصري والنقابات المختلفة والإعلام ، في تجنيد كل مصادر الإسناد لكفاح الشعب الفلسطيني والذي واكب الهجمات على قطاع غزة .

وعلي جانب آخر شمل حصاد الأسبوع تعيين 7 آلاف و 564 شابا في 7 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات الإسماعيلية ، وشمال سيناء ، والدقهلية ، والسويس ، وسوهاج ، والجيزة ، ومطروح بلغت مليون و 197 ألف جنيه ، والتفتيش على 2735 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 5034 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 5034 عاملا.

كما شمل الحصاد ، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت، في استرداد 7.5 مليون ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لـ 5 عمال مصريين بلبنان.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار للعامل، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

واستطاع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بميلانو- إيطاليا في تحمل صاحب عمل(جزار) تعويض عامل مصري مصاريف علاجه كاملا خلال فترة علاجه دون اللجوء إلي الإجراءات القانونية.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بميلانو بمتابعة شكوى أحد العاملين المصريين لدى صاحب العمل الذي يعمل لديه، وذلك في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وعلى جانب آخر، تلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، لفت فيه إلي أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعت المسافرين القادمين للمملكة إلى ضرورة الإقرار عن أي مشتريات شخصية أو هدايا تزيد قيمتها عن 3000 ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات أجنبیة، ودفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، وذلك تطبیقًا للضوابط والشروط الخاصة بنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقام مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بتوفير 335 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة أو الإعارة المتواجدين داخل المملكة بإحدى الشركات الكبرى في مجال الأغذية، على أن يحدد الراتب وفقا للخبرة والكفاءة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن الوزير تلقي تقريرا عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلي أن المهن المطلوب هي : 100 فرصة مبيعات ومعلبات وسلع استهلاكية و80 مبيعات لحوم ، ومبيعات ألبان واجبان، و25 مبيعات محمصة، و80 مبيعات خباز ومبيعات مأكولات بحرية ، و50 مبيعات فواكه وخضراوات.

وأخيرا، وفي إطار دور مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية بتوفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية، وحل المشاكل التي تحول دون الحصول علي مستحقاتهم المالية ، وإطلاق خدمة "التقاضي عن بُعد"، وتفعيل وتكامل مسار التقاضي الإلكتروني بالسعودية.

حيث وافقت وزارتي الخارجية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على رفع الدعاوى القضائية عن طريق السفارة -مكتب التمثيل العمالي- نيابة عن المواطنين ، والحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور على النظام الإلكتروني لوزارة الموارد والخاص بالتسوية الودية للقضايا العمالية "ودي".

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