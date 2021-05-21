تقام اليوم الجمعة 21-5-2021 مباريات عدة في مختلف انحاء العالم ولعل أبرز المواجهات في الدورى المصري اليوم بين سموحة ومنافسه الإنتاج الحربي كما يلعب فريق إنبي ضد وادي دجلة .

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21-5-2021 والقنوات الناقلة

الدوري الإسباني

ليفانتي vs قاديش – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD 1



الدوري المصري

سموحة vs الإنتاج الحربى – الساعة السابعة مساء - قناة ON TIME SPORT

إنبي vs وادي دجلة – الساعة التاسعة مساء - قناةON TIME SPORT

دوري القسم الثاني المصري

الزرقا - السكة الحديد – الساعة الرابعة مساء

جمهورية شبين - الترسانة – الساعة الرابعة مساء

الداخلية - بتروجيت – الساعة الرابعة مساء

زد أف سي - المريخ – الساعة الرابعة مساء

القناة - بورتو السويس – الساعة الرابعة مساء

النصر - النجوم – الساعة الرابعة مساء

سرس الليان - كوكاكولا – الساعة الرابعة مساء

منتخب السويس - طنطا – الساعة الرابعة مساء