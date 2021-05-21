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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21-5-2021 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الجمعة 21-5-2021 مباريات عدة في مختلف انحاء العالم ولعل أبرز المواجهات في الدورى المصري اليوم بين سموحة ومنافسه الإنتاج الحربي كما يلعب فريق إنبي ضد وادي دجلة . 

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21-5-2021 والقنوات الناقلة 

 الدوري الإسباني
ليفانتي vs  قاديش – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD 1


الدوري المصري 
سموحة  vs الإنتاج الحربى – الساعة السابعة مساء - قناة ON TIME SPORT

إنبي vs وادي دجلة – الساعة التاسعة مساء - قناةON TIME SPORT

دوري القسم الثاني المصري 

الزرقا - السكة الحديد – الساعة الرابعة مساء 
جمهورية شبين - الترسانة – الساعة الرابعة مساء 
الداخلية - بتروجيت – الساعة الرابعة مساء 
زد أف سي - المريخ – الساعة الرابعة مساء 
القناة - بورتو السويس – الساعة الرابعة مساء 
النصر - النجوم – الساعة الرابعة مساء 
سرس الليان - كوكاكولا – الساعة الرابعة مساء 
منتخب السويس - طنطا – الساعة الرابعة مساء 

الدوري الإسباني الدوري المصري سموحة الانتاج الحربى

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