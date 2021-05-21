مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21-5-2021 والقنوات الناقلة
تقام اليوم الجمعة 21-5-2021 مباريات عدة في مختلف انحاء العالم ولعل أبرز المواجهات في الدورى المصري اليوم بين سموحة ومنافسه الإنتاج الحربي كما يلعب فريق إنبي ضد وادي دجلة .
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21-5-2021 والقنوات الناقلة
الدوري الإسباني
ليفانتي vs قاديش – الساعة التاسعة مساء - قناة beIN Sports HD 1
الدوري المصري
سموحة vs الإنتاج الحربى – الساعة السابعة مساء - قناة ON TIME SPORT
إنبي vs وادي دجلة – الساعة التاسعة مساء - قناةON TIME SPORT
دوري القسم الثاني المصري
الزرقا - السكة الحديد – الساعة الرابعة مساء
جمهورية شبين - الترسانة – الساعة الرابعة مساء
الداخلية - بتروجيت – الساعة الرابعة مساء
زد أف سي - المريخ – الساعة الرابعة مساء
القناة - بورتو السويس – الساعة الرابعة مساء
النصر - النجوم – الساعة الرابعة مساء
سرس الليان - كوكاكولا – الساعة الرابعة مساء
منتخب السويس - طنطا – الساعة الرابعة مساء