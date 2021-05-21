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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر لا تقدم أفكارا جزئية لحل القضية الفلسطينية بل حلا جذريا لها

صدى البلد

قال السفير حمدي صالح، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الموقف المصري كان ناجحا في التعامل مع أزمة القضية الفلسطينية، وذلك لأن مصر لديها علاقة قوية بفلسطين وغزة.
 

وأضاف "صالح" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر هي المظلة الوحيدة لغزة وهي الدولة المجاورة لفلسطين.
 

وأوضح أن مصر لا تقدم أفكارا جزئية بل مسارا لحل الأزمة، منوها إلى أن القضية الفلسطينية تسببت في حدوث بعض التصدعات لدى الإدارة الأمريكية.
 

ولفت إلى أن الدور الوحيد الذي نجح في قرار إطلاق النار هو الجانب المصري والدبلوماسية المستخدمة، موضحا أن الموقف الإسرائيلي كان صعبا للغاية وليس لديها استراتيجية المواجهة.
 

وأكد أن إسرائيل لا يمكن أن تعيش في ظل هذا الخوف والذعر، منوها إلى أن حاليا ستكون القضية الفلسطينية من ضمن أولويات الأجندة الدولية.
 

وشدد على أن دور مصر في القضية الفلسطينية كان محوريا ومهما للغاية.

 

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