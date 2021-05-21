حقائق لم تعرفها من قبل عن المسجد الأقصى.. فيديو

المسجد الأقصى

استعرض برنامج صباحنا مصري المذاع على الفضائية المصرية،تقريرًا عن المسجد الأقصى أكبر مساجد العالم التي يشد لها الرحال، وأيضًا أول القبلتين في الإسلام، ويقع داخل البلدة القديمة فى القدس المحتلة.



وأضاف التقرير أن المسجد الأقصى هو الاسم الإسلامي للمعبد العتيق،فهو مسجد قديم قدم البشرية وعاش في أكنافه معظم الأنبياء والمرسلين.



ولفت التقرير إلى ان العلماء والمؤرخين يرون ان المسجد الأقصى أشمل من مجرد البناء الموجود الآن بهذا الاسم، فكل ما هو داخل السور الكبير يسمى بالحرم القدسي ويتكون من عدة أبنية ويحتوي على عدة معالم يصل عددها إلى ٢٠٠ معلم.



ويشمل المسجد الأقصى قبة الصخرة والمسجد القِبْلي والمصلى المرواني ومصلى باب الرحمة، وعدة معالم أخرى يصل عددها إلى 200 معلم،ويقع المسجد الأقصى فوق هضبة صغيرة تُسمى «هضبة موريا».



وأوضح التقرير أن للمسجد الأقصى خمسة عشر باب خشبي تفنن الصناع فى زخرفتها،وان قباب المسجد تعد من أبرز معالمه خاصة قبة الصخرة الواقعة فى قلبه وتشكل احد التحف الاسلامية الخالدة وأجملها.

وتحوى هذه البقعة المباركة على أرض فلسطين مساجد ومحاريب ومنابر ومآذن وآبار وغيرها من المعالم لها مكانة عظيمة فى قلوب المسلمين والكثير من التراث الإسلامي مايجعلها درة يشع بريقها عبر الزمان والمكان.