عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المسجد الأقصى

حقائق لم تعرفها من قبل عن المسجد الأقصى.. فيديو

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

استعرض برنامج صباحنا مصري المذاع على الفضائية المصرية،تقريرًا عن المسجد الأقصى أكبر  مساجد العالم التي يشد لها الرحال، وأيضًا أول القبلتين في الإسلام، ويقع داخل البلدة القديمة فى القدس المحتلة.


وأضاف التقرير أن المسجد الأقصى هو الاسم الإسلامي للمعبد العتيق،فهو مسجد قديم قدم البشرية وعاش في أكنافه معظم الأنبياء والمرسلين.


ولفت التقرير إلى ان العلماء والمؤرخين يرون ان المسجد الأقصى أشمل من مجرد البناء الموجود الآن بهذا الاسم، فكل ما هو داخل السور الكبير يسمى بالحرم القدسي ويتكون من عدة أبنية ويحتوي على عدة معالم يصل عددها إلى ٢٠٠ معلم.


ويشمل  المسجد الأقصى قبة الصخرة والمسجد القِبْلي والمصلى المرواني ومصلى باب الرحمة، وعدة معالم أخرى يصل عددها إلى 200 معلم،ويقع المسجد الأقصى فوق هضبة صغيرة تُسمى «هضبة موريا».


وأوضح التقرير أن للمسجد الأقصى خمسة عشر  باب خشبي تفنن الصناع فى زخرفتها،وان قباب المسجد تعد من أبرز معالمه خاصة قبة الصخرة الواقعة فى قلبه وتشكل احد التحف الاسلامية الخالدة وأجملها.

 

وتحوى هذه البقعة  المباركة على أرض فلسطين مساجد ومحاريب ومنابر ومآذن وآبار وغيرها من المعالم لها مكانة عظيمة فى قلوب المسلمين والكثير من التراث الإسلامي مايجعلها درة يشع بريقها عبر الزمان والمكان.

 

المسجد الأقصى القدس المحتلة أرض فلسطين الحرم المقدسي صباحنا مصري التراث المسلمين الاسلامية قبة الصخرة القدس المحتل

ترشيحاتنا

الهاكرز في قبضة القانون..عقوبات رادعة لمخترقي الحسابات الشخصية "فيسبوك"

أسعار الأسماك اليوم الجمعة 21-5-2021

البحرين ترحب بالتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة

بالأسماء..إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمصرف بالشرقية

الشكاوى الحكومية تستجيب لإنشاء كوبرى علوى أعلى السكة الحديد بالمنيا

خبراء: قرار وقف استيراد السيارات الكهربائية المستعملة يساعد في توطين الصناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: انخفاض كبير في درجات الحرارة غدا على كافة الأنحاء.. والصغرى 18 بالقاهرة

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

أشرف صبحي يعلن أعضاء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

قرار عاجل من وزير الرياضة تجاه نادي الزمالك

دلال عبد العزيز تحرم من وداع زوجها سمير غانم.. تفاصيل حالتها الصحية

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

أسوشيتد برس: نجاح مصر فى وقف إطلاق النار أنقذ غزة وحقن دماء الفلسطينيين

وفاة الفنان الكبير سمير غانم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لهذا السبب كريستيانو رونالدو ينقل سياراته ليلاً

بسعر خيالي مكلارين تطرح ساعة يد فاخرة .. صور

أسعار و مواصفات سيارات MG في مصر 2021 .. صور

سيارات جديدة تنضم لمزاد حوادث وثاق للتأمين التكافلي .. صور

فيديو

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

جمال قرين يكتب : فلسطين باقية

د. علي ناصر اليافعي يكتب: عندما تروض الميكروبات الجامحة!

عثمان المقدم يكتب: أنصار التطبيع

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ