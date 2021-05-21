موعد توقيع مبابي على عقود انتقاله لـ ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني إقتراب الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان ،من التوقيع بشكل رسمي مع ريال مدريد محدد المدة.

وحسب ما نشره برنامج "الشيرنجيتو"الإسباني فإن مبابي رفض كل العروض المقدمة من باريس سان جيرمان لتجديد التعاقد مما جعل أمر انتقاله الي ريال مدريد منتهي بالنسبة للاعب ولا يقبل المفاوضات .

وسيحصل ريال مدريد على توقيع مبابي خلال شهر او اثنين علي أقصي تقدير .

وينتهي عقد الفرنسي مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم القادم وسيكون متاحا للإنتقال لـ ريال مدريد الاسباني مجانا .

وحصد فريق باريس سان جيرمان بطولة كأس فرنسا للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، بفوزه على نظيره موناكو بهدفين دون مقابل.

وفشل باريس سان جيرمان في تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا وخرج من نصف النهائي أمام فريق مانشستر سيتي الإنجليزي .