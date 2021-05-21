حبس شاب انتحل صفة مستشار لجمع 600 ألف من مواطنين

أصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة بالضرورة حبس شاب انتحل صفة مستشار لنصبه على المواطنين وجمعه مبلغا مالي قدره ٦٠٠ الف جنيه من مواطنين ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.

وكان ضباط مباحث الأموال العامة تمكنوا من ضبط شاب ينتحل صفة مستشار ويحمل كارنيه مستشارا وذلك بعد تقديم بلاغ من أحد السيدات ضده بانتحال الصفة الحصول على مبلغ مالي كبير.

كما باشر ضباط الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا دورهم بالفحص وعمل التحريات تبين ان المتهم "ا س م م ق " ينتحل صفة مستشار وقام بالحصول على مبلغ مالي ٦٠٠ ألف جنيه من سيدة من اجل استثمارها فضلا عن تزوير عدد من الشهادات بصفة المستشار ووجود صورة ضمن صور لعدد من المستشارين بالهيئة القضائية.



كما ضبط المتهم وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق معه في وقائع النصب .