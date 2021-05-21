الأرصاد: انخفاض كبير في درجات الحرارة غدا على كافة الأنحاء.. والصغرى 18 بالقاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، غدا السبت، حيث يكون الطقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، يكون معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون حالة الطقس غدا، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتكون الظواهر الجوية المؤثرة هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 18، السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 18، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 26، شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 20، وجنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 25.