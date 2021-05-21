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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز العاشر يتفقد وحدات سكنية جاهزة تمهيداً لتسليمها فى يونيو

رئيس جهاز العاشر
رئيس جهاز العاشر يتفقد وحدات سكنية

أجرى المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر، أمس جولة تفقدية بمشروع سكن  لكل المصريين – محور منخفضي الدخل "الإعلان العاشر" بالمدينة، تمهيداً لتسليمها لمستحقيها يونيو المقبل.

جاء ذلك برفقة مسئولو الجهاز والمشروع والشركات المنفذة للأعمال، في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمتابعة الدورية لمشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ومشروعات البنية التحتية بكافة المدن الجديدة.
 

سكن لكل المصريين

واستهل المهندس أحمد عمران، ومرافقوه جولتهم، بتفقد أكثر من 11380  وحدة سكنية بمنطقة "حي الأندلس" في شرق المدينة بالقرب من طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، للتأكد من توفير كافة المرافق بالحي، ومتابعة أعمال الطرق الداخلية والخارجية، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ 7600 وحدة سكنية جاهزة للتسليم.
 

كما تفقد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان 3700 وحدة سكنية جارٍ الانتهاء من تنفيذها  بالحي الـ٣٣، وتابع أعمال المرافق والطرق  بالحي.
 

وحرص عمران، على الاطمئنان على انتظام كافة العاملين في المواقع المختلفة بعد انقضاء إجازة عيد الفطر، وعلى سير العمل والالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية مع مراعاة تطبيق معايير السلامة والأمان لمنع انتشار فيروس كورونا.
 

سكن لكل المصريين

وأكد الالتزام بخطة تسليم وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمستحقيها في المواعيد المقررة دون تأخير وبما يتوافق مع البرنامج الزمنى.
 

جهاز العاشر وحدات سكنية سكن لكل المصريين مشروعات تمويل

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