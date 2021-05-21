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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تقليل الآفات وزيادة الانتاجية.. قطاع الإرشاد الزراعي يعدد فوائد منظومة الري الحديث

منظومة الري الحديث
منظومة الري الحديث

قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع  الإرشاد الزراعي، إن مشروع الري الحديث من أهم وأضخم المشروعات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه يضمن الاستهلاك الأمثل للموارد المائية، إلى جانب ضمان عدالة التوزيع.

وأضاف علاء عزوز، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشروع الري الحديث يضمن زيادة الانتاجية، وجودة المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى أن الرأي الحديث يوفر كميات كبيرة من المياه والتي تستخدم في التوسع الزراعي الأفقي.

وتابع عزوز، أن الهدف الأساسي من منظومة الري الحديث هو رفع كفاءة الري الحقلي، وترشيد استهلاك المياه، في ظل الزيادة السكانية التي تتطلب من الدولة توفير كميات متزايدة من المحاصيل الزراعية.

وأوضح أن منظومة الري الحديث تعتمد على التحول من الري بالغمر لمنظومة الري بالتنقيط والرش، ويتم ذلك التحول من خلال حملات توعية مكثفة وندوات ارشادية للمزارعين، وتضم أهم الفوائد المتعددة لنظام الري الحديث.

وأردف أن هذا التحول له دور في وصول المياه والسماد بشكل مباشر، ما يزيد من الانتاجية، والجودة، ويقلل من التكلفة على المزارعين، إلى جانب ارتفاع نسبة خصوبة التربة، وتقليل الأمراض.

وأكد أن أنظمة الري الحديث تتناسب مع جميع أنواع المحاصيل الحقلية، مع استخدام التقاوي الزراعية الغير شرهة في استخدام المياه. 

اخبار التوك شو قطاع الارشاد الزراعي الرى بالتنقيط الري بالغمر الري الحديث

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