سامسونج تستعد لإطلاق تابلت Galaxy Tab A7 Lite .. سعر ومواصفات

تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إصدار أرخص جهاز تابلت لها خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث سيكون تابلت Galaxy Tab A7 Lite هو أرخص جهاز تصدره سامسونج فى عام 2021.

وبحسب موقع SamMobile فإن تابلت Galaxy Tab A7 Lite سيصدر بسعر حوالى 150 يورو أى ما يعادل حوالى جنيه مصرى، كما سيصدر فى أوروبا أولا ثم بعد ذلك يتم إطلاقه فى الأسواق العالمية.

وسيأتى جهاز التابلت Galaxy Tab A7 Lite من سامسونج بشاشة مقاس 8.7 بوصة ، مع تصميم معدني نحيف، ، بدقة تبلغ 1340 × 800 بكسل، مع ألوان الأسود والفضي والوردي والأخضر.

وسيقدم جهاز التابلت Galaxy Tab A7 Lite من سامسونج كاميرا سيلفى بدقة 5 ميجا بيكسل، مع كاميرا خلفية دقة 8 ميجا بيكسل ولكن بدون فلاش من نوع LED، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم وسماعتين استريو، وبلوتوث Bluetooth 5.0 .

وسيعمل جهاز التابلت Galaxy Tab A7 Lite من سامسونج بمعالج من نوع Helio P22T من شركة MediaTek مع نسختى لذاكرة الوصول العشوائي 3 و 4 جيجا بايت رام ، ونظام التشغيل Android 11 ، حيث سيدعم شبكة الجيل الرابع 4G فقط ، وتقنية GPS .

وسيحتوى جهاز التابلت Galaxy Tab A7 Lite من سامسونج على بطارية 5100 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، مع 3 نماذج مختلفة من الواى الفاى Wi-Fi وتقنية LTE .