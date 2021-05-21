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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد السعدني ينعى سمير غانم بكلمات مؤثرة

صدى البلد

نعى الفنان أحمد السعدني، الفنان الكوميدي سمير غانم الذي وافته المنية أمس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. 
 

ونشر احمد السعدني صورة لسمير غانم وعلق قائلا "  ‬‏‪ ‬‏‪الله يرحمك بقدر ما اسعدتنا و ضحكتنا يا اخف دم الله يغفرلك و تاريخك حيعيش كتير يا سموره انتم السابقون و نحن ان شاء الله بكم لاحقون"

 

يذكر أن الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا مساء امس بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى ووضع على الجهاز التنفس الاصطناعي.

 

التحق سميرغانم بكلية الزراعة وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة، وانتقل سمير غانم إلى القاهرة حتى تقابل مع الفنان جورج سيدهم، حيث التقت الأفكار والميول وقررا سويا تكوين فرقة فنية لتفريخ مواهبهما الفنية

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