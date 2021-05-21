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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة: نجاح مصر في وقف إطلاق النار في غزة يُعد تتويجا لدورها القيادي بالمنطقة

النائبة أمل رمزي،
النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ

قالت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن نجاح الجهود المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وموافقة الطرفين "الفلسطيني والإسرائيلي" على إقامة هدنة بينهما، ومن دون أي شروط .

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وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن التهدئة بين الجانبين تأتى تتويجاً لدور مصر الريادي والمحوري، وتوسطها في تلك القضية لدعم الشعب الفلسطيني، في ظل وجود تخاذل كبير من قبل المجتمع الدولي في اتخاذ أي دور في وقف العدوان الإسرائيلي على غزّة.

ولفتت رمزي، في بيان لها، أن وقف إطلاق النار سيعطي فرصة للحلول السياسية وتدخل المجتمع الدولي لحل القضية الفلسطينية بشكل سلمي، ومحاولة لوقف نزيف الخسائر البشرية التي سقطت من الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشارت إلى أن الدور المصري سيظل ثابت على موقفه في دعم القضية التي كانت وما زالت قضيته القومية المصرية العربية الأولى التي يدافع عنها حتى يسترد الشعب الفلسطيني أرضه المسلوبة من الكيان الصهيونى.

وأكدت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن الجهود المصرية لخدمة القضية الفلسطينية يعكس حرص مصر على استقرار المنطقة ووقف حالة التوتر التي طالت أكثر من دولة عربية وما زال الموقف المصري ثابت في تقديم كافة أوجه المساعدات لتلك الدول.

غزة مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني عضو مجلس الشيوخ حزب الوفد الوفد السياحة

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