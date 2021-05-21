صحف العالم تبرز دور مصر في متابعة وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والاحتلال

سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على دور مصر البازر والرئيسي في إعلان التهدئة بين الفصائل الفلسطينية، وقوات جيش الإحتلال الإسرائيلي، وإعلان وقف إطلاق النار بين الطرفين منذ الثانية من صباح اليوم الجمعة، بعد جهود وساطة ومفاوضات دامت أكثر من 10 أيام، لتنفض إلى إعلان التهدئة أخيرا، وتكلل جهود القاهرة بالنجاح.

وتوالت الإشادات من دول العالم ووسائل إعلامها بدور الدولة المصرية الكبير في دعم الشعب الفلسطيني على جميع المستويات الصحية والسياسية والدبلوماسية، وكذلك جهودها في إعادة الإعمار، بالتزامن مع العدوان الذي شنته قوات الإحتلال الإسرائيلي والذى تسبب في مقتل أكثر من 250شهيد وإصابة أكثر من 6 آلاف مواطن فلسطيني خلال الاسبوعين الماضيين.

وفي هذا الشأن يستعرض "صدى البلد" ردود الفعل في صحف وشبكات العالم عن دور القاهرة المؤثر في إعلان وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية المقاومة وقوات جيش الإحتلال الإسرائيلي بعد صراع مسلح دام طوال الأسبوعين الماضيين.

الجارديان: رصيد كبير من الثقة لمصر مع جميع الأطراف

أكد صحيفة "الجارديان" البريطانية على إن دلالات العمل السياسي المصرى في وقف إطلاق النار، يشير إلى أن الجهود المصرية تمتلك ثقة كبيرة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

كما وصلت الصحيفة البريطانية الضوء على دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لجهود الوساطه المصرية وإشادته بها.

بلومبرج: القاهرة أبدعت في هندسة وقف إطلاق النار

سلطت وكالة بلومببرج الأمريكية الضوء على تحليل الكاتب بوبي جوش، والذى أكد أن القاهرة لعب دورا محوريا في هندسة وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، مؤكدا أن مصر حرصت طوال الوقت من خلال دورها فى إحلال السلام على الاستمرار في التواصل مع الفصائل في غزة، كما وسعت فى الآونة الأخيرة إلى التوسط في المصالحة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة.

ملخص جهود القاهرة

وأكد الكاتب أنه بعد بدء القتال، أمر الرئيس السيسي بفتح المعبر الحدود وإستقبال الجرحى في المستشفيات المصرية، كما وتدفقت المساعدات الإنسانية، بجانب تعهد الرئيس المصري بتقديم 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار غزة، وإرساله وفود إلى إسماعيل هنية قائم حركة حماس وأيضا أرسل وسطاء إلى مدينة القدس.

سي إن إن: دور القاهرة الرئيسي أوقف إطلاق النار

خصصت شبكة "CNN " الإخبارية الأمريكية مساحة كبيرة من بثها التليفزيوني لسرد جهود القاهرة ونجاحها في تحقيق إختراقات كبيرة لإقرار اتفاق لوقف إطلاق النار، وركزت على الدعم الأمريكي الكبير لدور القاهرة خلال اتصالاتها المكثفة مع الفصائل الفلسطينية في غزة أو الاحتلال الاسرائيلى.