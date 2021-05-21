لإنهاء أعمال كوبري ترسا.. خدمات مرورية بمحيط غلق محور اللبيني

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة بمحيط موقع غلق محور اللبيني كليا في التقاطع مع شارع الاربعين، وذلك لمنع حدوث كثافات مرورية اثناء تنفيذ الاعمال الانشائية الخاصة بكوبرى ترسا الجديد الكائن أعلى محور المريوطية – محور اللبينى- محور الاربعين والذى يربط بين محور ترسا ومحور المنصورية فأن الشركة المنفذة للمشروع ستقوم برفع وتركيب الكمر المعدنى الخاص بالكوبرى.

وبدأ الغلق الكلى لمحور اللبينى بالمنطقة منذ الساعة 12 صباح اليوم الجمعه حتى الساعة 6 صباح غد السبت الموافق 22/5/2021 على أن تكون الأعمال والغلق الكلى فقط من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً طوال فترة الأعمال.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتحويلات مرلاورية للتسهيل على المواطنين والتي تضمنت:

- القادم من نفق اللبينى ويرغب بالسير اتجاه الطريق الدائرى يستمر بالسير بعد نفق اللبينى لمسافة ما يقرب من 200 متر ثم يسلك شارع ترعة السيسى يميناً، ثم استكمال السير بشارع ترعة السيسى حتى تقاطعه مع شارع الاربعين ثم الدخول يساراً بشارع الاربعين واستكمال السير وصولاً حتى محور اللبينى مره اخرى بعد تجاوز منطقة الاعمال والغلق الكلى .

- القادم من الطريق الدائرى ويرغب بالسير اتجاه نفق اللبينى " شارع الاهرام- شارع الملك فيصل، يتم الدخول يميناً اتجاه طريق المريوطية قبل منطقة الاعمال والغلق الكلى بما يقرب من (30) متر بعد تجهيز ورفع كفاءة الطريق الرابط بين محور اللبينى وطريق المريوطية بمحيط منطقة الاعمال، واستكمال السير بطريق المريوطية منه خلال كوبرى ترسا القديم الكائن اعلى ترعة المريوطية ثم السير يساراً بطريق المريوطية إتجاه شارع الأهرام وصولاً حتى شارع الاهرام وشارع الملك فيصل.

وقامت الادارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الارشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الاعمال بالكامل وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة .