الري تعلن تطوير حديقة البحيرة بالقناطر الخيرية

تأهيل عفلة والنيل والمركز الثقافي

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إنه يجري حالياً الإنتهاء من تطوير حديقة البحيرة بالقناطر الخيرية على مساحة 5 أفدنة، في إطار أعمال التطوير المستمرة التي تقوم بها الوزاره لحدائق الري بالقناطر.

وأوضح عبد العاطى، أن أعمال التطوير تشتمل على عمل بحيرة صناعية بطول ١٥٠ متر على جانبيها أحواض من الزهور ومقاعد من الرخام وشلالات صناعية بالإضافة لكافيتريا وقاعة أفراح ومسطحات كبيرة من النجيلة الخضراء والأشجار والزهور والنباتات والأشجار النادرة ومقاعد خشبية وبرجولات ومشايات ودورات مياه، مع إستخدام شبكة ري حديث لرى الحديقة، وتنفيذ شبكه إناره ليليه للحديقة.

وأضاف عبد العاطى، أن جميع أعمال التطوير يتم تنفيذها ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة اعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة وبإستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى إنتهت مؤخراً من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر فم فرع دمياط القديمة وقناطر فم فرع دمياط الجديدة، مقامة على مساحة ١٣فدان.

واشتملت أعمال التطوير على إنشاء ممشى أهل مصر بواجهة الحديقة على فرع دمياط بين القنطرتين ، وتتمتع حديقة عفلة بمجموعة من الأشجار النادرة التى استوردها محمد على باشا من الخارج لزراعتها في حدائق القناطر ويصل عمرها إلى ٢٠٠ عام ، كما إنتهت الوزاره من تطوير حديقه المركز الثقافي بمساحه (٩) أفدنه وحديقه النيل على فرع رشيد على مساحه (٦) أفدنة ، ومن المنتظر أن تبدأ الوزارة في تطوير حديقه الياسمين بمسطح (٧) أفدنة قريباً.

وكانت أجهزة الوزارة قد سبق لها رصد أحد التعديات على أملاك الري بنطاق الإدارة العامة لري قناطر الدلتا بمحافظة القليوبية، عبارة عن إقامة كافتيريا من الحديد والخرسانة المسلحة بالجسر الأيمن للرياح المنوفي أمام حديقة الجامع وسجن القناطر، وتم إزالتها بشكل فوري بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.