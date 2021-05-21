توافد الفنانين أمام مستشفى الصفا لاستقبال جثمان الفنان سمير غانم.. فيديو وصور

بدأ عدد كبير من الفنانين والمواطنين التوافد على مستشفى الصفا لتشجيع جثمان الفنان سمير غانم لمياه الأخير بعد وفاته امس إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.



ورصدت عدسة صدى البلد الأجواء حول المستشفى التي تشهد تزايد الأعداد حولها لاستقبال جثمان للفنان الراحل للصلاة عليه بمسجد المشير طنطاوي ودفنه بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.



يذكر أن الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا مساء امس بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى ووضع على الجهاز التنفس الاصطناعي.

التحق سميرغانم بكلية الزراعة وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة، وانتقل سمير غانم إلى القاهرة حتى تقابل مع الفنان جورج سيدهم، حيث التقت الأفكار والميول وقررا سويا تكوين فرقة فنية لتفريخ مواهبهما الفنية

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