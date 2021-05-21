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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الشكاوى الحكومية تستجيب لإنشاء كوبرى علوى أعلى السكة الحديد بالمنيا

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، في الاستجابة لعدد كبير من شكاوى المواطنين، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، على مدار الأيام الثلاثة  الماضية .


 وقال الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: إن المنظومة تحرص على سرعة الاستجابة لشكاوى واستغاثات المواطنين، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تلقي وفحص شكاوى المواطنين وسرعة التفاعل معها.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة استقبلت عبر موقعها الإلكتروني شكوى من أحد المواطنين يطالب خلالها الجهات المختصة بإنشاء كوبرى علوى يمر أعلى خط السكة الحديدية المار بمدينة مغاغة بمحافظة المنيا، بهدف ربط شارع طه حسين بمدينة مغاغة حتى الموقف العمومي بالمدينة للقضاء على التكدس المرورى الكائن في هذا المكان، والحفاظ على أرواح المواطنين خلال عبورهم مزلقان السكة الحديد هناك. 

وتابع: على الفور تم التنسيق مع مسؤولي محافظة المنيا، حيث أفاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه تم إدراج مشروع إنشاء كوبري علوي للسيارات ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مشيراً إلي انه تمت المعاينة لموقع الكوبري بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، تمهيداً لبدء أعمال التنفيذ، استجابة لمطلب المواطن وأهالي المدينة.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى  رصد فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة منشورًا متداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، يوثق قيام بعض سيارات النقل بتفريغ حمولاتها من "ردش" وأتربة بحرم نهر النيل لردمه بآخر شارع الجمهورية، بمدينة ومحافظة سوهاج. 

واستجابة لذلك، تم التنسيق مع مسؤولي وزارة الموارد المائية والري، حيث أفادت الادارة العامة لحماية النيل بسوهاج بأنه تمت معاينة الموقع محل الشكوى، وتبين أن موقع المخالفة يقع ناحية الشيخ مكرم، مركز سوهاج، في أرض تبعد عن مجرى النيل بمسافة أكثر من خمسين مترا، وأنه تم إيقاف هذه الأعمال في حينه وأخذ أرقام السيارات، وتمت مخاطبة مركز شرطة سوهاج لاتخاذ اللازم ضد أصحاب الأرض التي تجري أعمال الردم بها، وتم تحرير محاضر مخالفات لهم، وصدور قرارات إزالة. 


وتابع: تبين أن هذه المخلفات ناتجة عن هدم مستشفى بشارع الجمهورية، وتمت مخاطبة وكيل وزارة الصحة للإفادة باسم المقاول المسند إليه هذه الأعمال لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده، ومخاطبة إدارة المرور للإفادة ببيانات ملاك هذه السيارات لاتخاذ اللازم حيالها.

الشكاوى الحكومية منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مجلس الوزراء وزارة الموارد المائية والري

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