بالأسماء..إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمصرف بالشرقية

أصيب 9 أشخاص بكدمات وكسور في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأحد المصارف المائية بطريق بلبيس شبرا النخلة أمام النادي وتم نقل المصابين إلي مستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير البحث الجنائي بالمحافظة يفيد إخطارا من مستشفى بلبيس بإصابة 9 أشخاص بكدمات وكسور في حادث بطريق بلبيس شبرا النخلة.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بمصرف بطريق "بلبيس شبرا النخلة" وأسفر عن إصابة كلا من "عبد الله م" 32 سنة و"شهنده ش" 14 سنه و"شيماء ع" 13 سنه و"محمد ع" 17 سنه و"شروق ص" 15 سنه و"فتحي ي" 22 سنه و"حسني ش" 34 سنه و"يسرية ف" 40 سنه و"سهام ع" 30 سنه وتم نقلهم جميعا الي مستشفى بلبيس وتنوعت إصابتهم ما بين كدمات وكسور وجروح وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ تمكنت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة من شن حمله على المصانع وتحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع الصناعات الغذائية وذلك لوجود خامات إنتاج منتهيه الصلاحية وتم التحفظ على ٦ برميل مركز مانجو (لب مانجو) زنه البرميل ٢٠٠كيلو بإجمالي طن و ٢٠٠ كيلو على ذمه المحضر.

كما تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب المخابز السياحية لإدارته النشاط بدون ترخيص من الجهات الحكومية وتحرير ٣ محاضر جنح ا د ط ضد أحد أصحاب انشطه تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار.