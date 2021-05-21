فتح أكبر شواطئ الإسكندرية اليوم مجانًا

يتضمن 3 بوابات ومساحات رملية ومظلة

أعادت الادارة المركزية للسياحة والمصايف، برئاسة اللواء جمال رشاد، رسم خريطة الشواطئ بالمدينة بحيث تتضمن شاطئ مجاني بمنطقة المندرة بمواجهة 230 متر، إذ يعتبر من أكبر الشواطئ مساحة وأجودها رمالا بمنطقة كورنيش المدينة الممتد من أسوار قصر المنتزه حتى منطقة بحري.

وأشارت الإدارة في بيان، إلى أن هذا الشاطئ يأتي تلبية لوعد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية منذ الساعات الاولي لتولي المسئولية بأن يكون لهم شاطئ مجاني.

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وأضافت أن هذا الشاطئ يتضمن ٣ بوابات ومساحات رملية كبيرة ومظلة ضخمة بطول ٢٥ متر وعرض ١٥ متر، ويتوافر بالشاطئ المعدات اللازمة من شماسي وكراسي وترابيزات، كما يتوافر ايضا بالشاطئ نقطة طبية ومكتب ادارة و٢ دورة مياه وغرف خلع الملابس.

وأكدت أن الشاطئ يشرف عليه مجموعة من المراقبين التابعين للإدارة المركزية للسياحة والمصايف وعدد كبير من عمال الشماسي والمنقذين والمسعفين.

وأفادت أنها تأمل في نجاح تطبيق هذه التجربة تمهيدا لتكرارها شريطة تعاون المواطنين والتزامهم بتعليمات الشاطئ وخاصة الصادرة بشأن تطبيق الاجراءات الاحترازية.

وفي سياق متصل، شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء والمديريات والمختصين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، والمتابعة الدورية لردع المخالفين، وذلك حفاظاً علي صحة المواطنين، في إطار تنفيذ قرار اللجنة العليا لادارة أزمة كورونا برئاسة الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

وتابع محافظ الإسكندرية استعدادات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد، بشأن إعادة فتح الشواطئ العامة في ضوء قرارات رئاسة مجلس الوزراء.

وشدد المحافظ في بيان، اليوم الأربعاء، علي ضرورة المتابعة اللحظية لتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية بكل حزم، وفرض غرامات فورية على المخالفين لها.

من جانبه؛ أوضح اللواء جمال رشاد، أنه بناء على توجيهات المحافظ شملت الاستعدادات؛ إلزام مستأجري الشواطئ بتطبيق الإجراءات الإحترازية التي أصدرها مجلس الوزراء، وفرض الغرامات علي مستأجري الشواطئ المخالفة لتطبيق الإجراءات الإحترازية قد تصل إلي فسخ التعاقد، وإلزام أطقم عمال الشواطئ بإرتداء الكمامات، وتوعية المواطنين بارتدائها في حال التواجد علي رمال الشواطئ، وتوزيع نشرات توعية علي رواد الشواطئ للتذكير بالإجراءات الواجب اتخاذها، والتنبيه علي منافذ البيع بالشواطئ باستخدام أدوات أحادية الاستعمال عند تقديم المشروبات أو الأطعمة، والإلتزام بوجود جهاز قياس درجات الحرارة علي بوابات الشواطئ، والتأكد من وجود مسافات بينية ٤ أمتار بين كل شمسية وأخرى، والتعقيم المستمر والدائم لوحدات خلع الملابس ودورات المياه، مؤكدًا علي المرور المستمر لمفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف علي الشواطئ للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الاجراءات الاحترازية.