رش المياه على إبراهيم نور الدين.. الإنجليزي عامل الاتحاد يواجه عقوبات قاسية

أرسل الحكم الدولي إبراهيم نورالدين تقريرا إلى لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، بشأن أحداث مباراة المصري والاتحاد السكندري.

وتضمن التقرير، تعدي محمد عبدالجليل الشهير بالإنجليزي عامل غرف خلع الملابس، على إبرهيم نور الدين حكم مباراة المصرى والاتحاد السكندري، والتى انتهت لصالح الفريق البورسعيدي بهدف دون رد برش المياه عليه إضافة إلى الألفاظ الخارجة.

وجرى العامل فور إطلاق ابراهيم نور الدين صافرة نهاية اللقاء نحوه ورشه بالمياه فى وسط الملعب ليشهر نور الدين البطاقة الحمراء فى وجهه مباشرة.

ويواجه الإنجليزي عامل غرف خلع الملابس لفريق زعيم الثغر عقوبات قاسية بعد التعدى على إبراهيم نورالدين ورشه بالمياه.

واقتنص المصري فوزا قاتلا أمام الاتحاد السكندري ، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري المصري الممتاز .

وألغى حكم المباراة هدف لصالح الاتحاد السكندري في الدقيقة 42 لصالح عبد الغني محمد بعدما عاد إلى لقطة الفيديو واتضح وجود لمسة يد ضد إيمانويل أوكوي في صناعة الهدف.

وتعرض حسام عاشور لاعب الاتحاد للإصابة في الدقيقة 45 ليشارك بدلًا منه فوزي الحناوي في وسط الملعب.

ومنح حسن علي فريق المصري الفوز عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 89 من عمر المباراة بعدما نفذها بشكل جيد.

الفوز رفع رصيد المصري إلى 39 نقطة في المركز الثالث من جدول الترتيب، وتجمد رصيد الاتحاد عند 31 نقطة في المركز الثامن.