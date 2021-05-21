الجيزة: إيقاف 4 حالات بناء مخالف وغلق وتشميع 43 مقهى

فى إطار تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع والوقاية من مرض كورونا والتصدي للمخالفات، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتشديد أعمال الرقابة لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل المحال والمقاهى والمعاقبة الفورية للمخالفين وفقاً للقانون.

وفى هذا السياق شن حى جنوب الجيزة عدة حملات شملت شوارع ( كولدير، البحر الأعظم، سعد زغلول، الشارع الجديد جزيرة الدهب، حدائق الجزيرة، ميدان الجيزة، ميدان المنيب، المحطة، شارع المدرسة بالمنيب، رضوان بن الطبيب، ربيع الجيزى ) والتى أسفرت عن غلق وتشميع ٢٠ محل ومقهى لتجاوزها مواعيد الغلق ورفع ٣٣٠ حالة إشغال طريق متنوعة.

وأسفرت الحملات بحى شمال الجيزة عن غلق وتشميع عدد ٤ مقاهي وسيبر لتقديمها الشيشة ومصادرة عدد ١٠٠ شيشة و ٩٦ كرسى و2 أنبوبة بوتاجاز و2 سماعة وثلاجة.

وقام حى الهرم خلال حملة شملت شوارع ( الشهيد أحمد حمدى، شارع المنشية الرئيسى، الكفر بميدان الساعة ) بغلق سنتر تعليمى مخالف بشارع الكفر والذي يمثل خطورة على سلامة الطلاب ومصادرة 25 قالب شيشة و 48 كرسى و3 ترابيزات و 12 حالة إشغال طريق.

وخلال حملة مماثلة لأجهزة حى الوراق والتى شملت شوارع ( ترعة السواحل، الجيش، الغاز، كورنيش النيل، ملف السيما، السنترال، عشرة، العروبة، القومية، المعهد الدينى) تم مصادرة ٣١٣ كرسى و ٢٣٢ شيشة و 8 سماعة صب و 6 ترابيزات وميزان طبلية إلكترونى و ٢ انبوبة بوتاجاز.

كما وجه مركز ومدينة البدرشين حملة مكبرة بشوارع المدينة والتى أسفرت عن غلق وتشميع ٨ مقاهى و عدد ٣ محال تجارية ومصادرة ١٩ شيش و ١٠٨ كرسى و ١٢٩ حالة إشغال طريق و تحرير 6 محاضر إشغال طريق و ١٥محضر عدم ارتداء الكمامة.



، الى جانب إيقاف أعمال بناء مخالف بالتعدى على مساحة ١ قيراط أراض تابعة للشؤون الاجتماعية، كما تمكنت فرق النظافة من رفع 12 طن مخلفات بنطاق القرى.

و بنطاق مركز ومدينة الحوامدية تم غلق ٥ حالات مخالفة، الأولى لمقهى بقرية الشيخ عتمان والثانية والثالثة لسيبر ومحل موبايلات بشارع الجيش والرابعة لمحل تصوير وطباعة مستندات بشارع النصر بالعزبة الشرقية والخامسة لمحل تجارى بشارع عبدالناصر وتحرير عدد 2 محضر عدم إرتداء الكمامة و 3 محاضر إشغال طريق و مصادرة 28 حالة إشغال متنوعة، كما تم رفع 145 طن مخلفات بنطاق القرى و إصلاح أعطال مياه الشرب بشوارع ( جمال عبدالناصر، الإسكندرية، الجمهورية، سعد زغلول، الملفات، فجر الاسلام، العباسى ) وتسليك شبكة الصرف بشارع الإصلاح داخل المدينة وتركيب وصيانة عدد من الأعمدة وتقليم الأشجار بطريق مصر أسيوط الزراعى بنطاق المدينة.

وأوقفت أجهزة مركز ومدينة العياط أعمال بناء مخالف على مساحة ٣٠٠ م٢ أراضى زراعية بقرية بدسا التابعة للوحدة المحلية ببرنشت، ونفذت إدارة البيئة عدة حملات لرفع كفاءة النظافة بقرى البليدة والمتانيا واللشت وميت القائد.

ورصدت لجان المتابعة بمركز ومدينة منشأة القناطر حالتي تعدى بالبناء المخالف الأولى على مساحة ٥٠٠ م٢ بالمنصورية والثانية على مساحة ٣٠ م٢ أراضي إصلاح زراعى بمنطقة حوض الشيخة زاهية، بالإضافة الى رفع ١٧٥ طن مخلفات، ورفع كفاءة الانارة بقرى ابوغالب وبرقاش وتنفيذ اعمال رش وتعقيم للمنشآت الحكومية ودور العبادة بالمنصورية.

كما أسفرت جهود النظافة عن رفع 410 طن مخلفات بنطاق قرى مركز ومدينة أوسيم .

وانتهى حى العجوزة من اعمال الدهانات الخاصة ببردورة شارع مرسى محمود ضمن أعمال تطوير عدد من الشوارع والمحاور بمنطقة أرض اللواء، كما تم رش وتعقيم كافة الإدارات بديوان الحى للحفاظ على سلامة الموظفين والمترددين على الحى.

بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اغلقت أجهزة حى الدقى أحد المطاعم الشهيرة بشارع مكه لتجاوزه مواعيد الغلق وتحرير عدد ٦ محاضر إشغال طريق و ١٨ محضر عدم ارتداء الكمامة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع مضبوطات الإشغالات والمواد والمعدات المستخدمة بحالات البناء المخالف مخازن الأحياء والمراكز والمدن.