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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور في وداع سمير غانم : أيوة أنا فطوطة

صدى البلد

نعي خالد الغندور نجم الزمالك السابق ، الفنان سمير غانم الذي توفي مساء أمس بعد إصابته بفيروس كورونا . 

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : وداعا فطوطة ، وارفق فيديو بعنوان “ ايوة انا فطوطة” . 

وقال خلال الفيديو : بكيت علي وفاة الفنان الكبير سمير غانم هوب النسبة لي فنان كبير جدا وعشت علي افلامه ومسلسلاته ومسرحياته وخصوصا المتزوجون قبل اليوتيوب

وأكمل : سمير غانم ثلاثي أضواء المسرح شخصية بنضحك من قلبنا ويطلعنا من الهم والغم والزعل ودمه خفيف بالفطرة ربنا يرحمه ويجعل الجنة مكانه .

وأضح : ربنا يثبته عند السؤال وأكيد الناس كلها بتدعيله وأعزي أخواتي الصغيرين الفنانة الجميلة دنيا وإيمي سمير غانم والفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز ربنا يصبركم ويصبر كل محبي الفنان الكبير

وعن سبب تسميته فطوطه قال : وانا صغير بسبب طولي وزميلي في نادي مدينة نصر اسموني فطوطه في الوقت التي كانت فوازير سمير غانم فطوطه

وأختتم : بعض من جماهير الأهلي حاولوا التقليل مني بسبب الاسم وعمرى ما ازعل من المسمى وكانت احد أسباب شهرتي 

سمير غانم كورونا خالد الغندور الزمالك فطوطة

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