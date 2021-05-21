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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان : تعديل قيود الارتفاع المسموح به لـ 3 قرى بنصر النوبة

محافظ أسوان - اللواء
محافظ أسوان - اللواء أشرف عطية

استكمالاً لأوجه التعاون المتواصل والمستمر بين محافظة أسوان والهيئة العامة للتخطيط العمرانى وهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن إعادة النظر فى قيود الارتفاعات المسموح بها بنطاق مدن وقرى المحافظة والتى تم الإعلان مسبقاً عن زيادة ارتفاعات لعدد من القرى .

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن موافقة الجهات المختصة على تعديل قيود الأرتفاع المسموح به لـ 3 قرى هى عنيبة وتوشكى شرق وتوشكى غرب التابعة مركز نصر النوبة وذلك من إرتفاعات كانت تتراوح ما بين 3 إلى 6 متر لتصبح جميعها 12 متر  .

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ولفت اللواء أشرف عطية إلي أن الموافقة على تعديل قيود الإرتفاع لهذه القرى تهدف للحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات من خلال التوسع الرأسى بدلاً من الأفقي .

وكشف محافظ أسوان عن أنه جارى إستكمال إعداد وإعتماد باقى المخططات التفصيلية لمدن المحافظة من خلال التعاقد مع مكاتب إستشارية متخصصة ومعتمده من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني .

هذا وبعد سلسلة العروض الباهته والنتائج المخيبة لآمال جماهيره وأخرها خسارته أمام فريق مصر المقاصة على أرضه والتي حضرها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإستاد أسوان أمس وجه المحافظ الدعوة لمجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان لإجتماع طارئ لمناقشة أسباب التراجع في الأداء لفريق كرة القدم بمنافسات الدورى الممتاز ووضع الحلول العاجلة لها .

والتي من أبرزها تقديم دعم مادى من المحافظة ، مع عدم إذاعة مباريات النادى القادمة بداية من مباراة أسوان مع غزل المحلة يوم الثلاثاء لحين سداد الشركة الراعية لمستحقات النادى المالية التي تصل إلى 4.5 مليون جنيه وذلك لمواجهة ضعف الإمكانيات المادية والوفاء بالعديد من المتطلبات المالية .

وأثناء الاجتماع أجرى اللواء أشرف عطية العديد من الاتصالات التليفونية لخفض وجدولة الديون المتراكمة على النادى ومنها تدخل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للإعفاء من تحمل تكاليف إيجار إستاد أسوان لأداء مباريات وتدريبات الفريق عليها ، علاوة على قيام الجهات والفنادق السياحية والمستشفى الجامعى بتقديم مساهماتها من أجل مساندة مسيرة النادى في دورى الأضواء .

وطالب المحافظ بالإسراع في تنفيذ المشروع الإستثمارى لإستغلال السور القبلى لمبنى النادى من أجل توفير موارد مالية ثابتة تساهم في تحقيق الاستقرار المطلوب لمسيرة النادى ولدوره الإجتماعى والترفيهى والرياضى بشكل عام ، على أن يراعى تنفيذ المشروع بما يتواكب مع الطابع المعمارى الأسوانى .

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية الهيئة العامة للتخطيط العمراني

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