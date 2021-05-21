عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ننشر اسماء الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية 2021

جائزة ساويرس
جائزة ساويرس

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عن أسماء الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في دورتها السادسة عشرة، وتعد هذه الدورة الأكبر في تاريخ الجائزة الثقافية من حيث عدد الأعمال المشتركة في مختلف فروع الجائزة، والتي وصلت إلى 1263 عملا أدبيا.

يحصد جوائز هذا العام 12 من شباب وكبار الأدباء والكتاب عن أعمالهم الأدبية المتميزة في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي.

وقد فاز بجائزة أفضل رواية، فرع كبار الأدباء الكاتب الدكتور/ إيمان يحيى عن رواية "الزوجة المكسيكية" الصادرة عن دار الشروق، بينما فاز بجائزة أفضل مجموعة قصصية، فرع كبار الأدباء الكاتب الأستاذ/ سمير الفيل عن المجموعة القصصية " أتوبيس خط 77" الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وفاز بجائزة المركز الأول لأفضل رواية، فرع شباب الأدباء الكاتب الأستاذ/ أحمد الفخراني عن رواية "بياصة الشوام " الصادرة عن دار العين للنشر، كما فازت الرواية أيضا بجائزة الترجمة، التي تم إضافتها إلى فروع الجائزة هذا العام، من أجل الإسهام في تشجيع التميّز الأدبي المعاصر، وتقديم شباب المبدعين إلى القراء خارج حدود المنطقة العربية، من خلال ترجمة الرواية الفائزة إلى اللغة الإنجليزية كجائزة أدبية تشمل كافة تكاليف التعاقد مع أحد الهيئات أو دور النشر لترجمة وطباعة ونشر الرواية.

وفاز بجائزة المركز الثاني الكاتب الأستاذ/ أحمد المرسي عن رواية "ما تبقى من الشمس" الصادرة عن دار البشير.

بينما فاز بجائزة المركز الأول لأفضل مجموعة قصصية، فرع شباب الأدباء، الكاتبة الأستاذة/ جيلان الشمسي عن المجموعة القصصية " كأن تنقصه الحكاية " الصادرة عن دار العين للنشر، وفاز بجائزة المركز الثاني الكاتب الأستاذ/ محمد فرج عن المجموعة القصصية "خطط طويلة الأجل " الصادرة عن دار العين للنشر.

وفاز بجائزة أفضل سيناريو، الفرع الأول – كبار الكتاب الكاتبة الأستاذة/ سمر طاهر عن سيناريو فيلم "النزيل". وذهبت جائزة أفضل سيناريو، الفرع الثاني- شباب الكتاب إلى الكاتب الأستاذ / بولا تادرس ثابت عن سيناريو فيلم "عبد الله" وفي مجال النص المسرحي، فاز بجائزة المركز الأول الكاتب الأستاذ/ فيصل رزق عن النص المسرحي "حكاوي الأراجوز"، بينما فاز بجائزة المركز الثاني الكاتب الأستاذ / مينا بباوي عن المسرحي " برنتانيا ".

أما جائزة أفضل عمل في مجال النقد الأدبي فقد فاز بها مناصفة كل من الكاتب الأستاذ/ الأستاذ سامح فايز عن كتاب "حكايات عن القراءة" الصادر عن الدار المصرية اللبنانية، والأستاذ الدكتور/ عبد الناصر هلال عن كتاب " الالتفات البصري – من النص الى الخطاب" الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشجيعا لشباب الأدباء والكتاب، يتم منح مكافآت مالية للأعمال التي وصلت للقائمة القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو، والتي تضمنت في الرواية: "ترتيبات عشوائية" لـ “دنيا كمال القلش"، "أحمر لارنج" لـ “شارل عقل"، و"أطياف كاميليا" لـ “نورا ناجي". وفي المجموعة القصصية: " لصوص النوم" لـ “أمجد الصبان"، "رؤى المدينة المقدسة " لـ “أميمة صبحي"، "تقرير عن الرفاعية" لـ “محمد الفولي". وفي السيناريو: الغزالة التي فرت من فناء المدرسة" لـ “أحمد إيهاب عبد الوارث، "أين ذهب شاكر أباظة" لـ “محمود حسن عبد العليم “، “هاملت" لـ “السيد عبد النبي"، "الكيلو 35" لـ “محمود أحمد عبد الرحمن".

شارك في تقييم الأعمال واختيار الفائزين في هذه الدورة 6 لجان تحكيم تضم نخبة من كبار الأدباء والكتاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر:

لجنة تحكيم الأدب (الفرع الأول- كبار الأدباء): الاستاذة الدكتورة/ رانيا فتحي (مقررة اللجنة)، الأستاذ الدكتو/ حسين حمودة، الكاتب والروائي الأستاذ/ صبحي موسى، الكاتبة الصحفية الأستاذة / كريمة كمال، الكاتبة الروائية الأستاذة / منصورة عز الدين لجنة تحكيم الأدب (الفرع الثاني - شباب الأدباء): الاستاذة الدكتورة / هالة كمال (مقررة اللجنة)، الكاتبة الروائية الدكتورة/ ريم بسيوني، الكاتبة الروائية الدكتورة / سحر الموجي، الكاتب والصحفي الأستاذ / محمد شعير، الكاتب والصحفي الأستاذ / هشام أصلان. لجنة تحكيم أفضل سيناريو (فرع أول – كبار الكتاب): المخرجة والمنتجة الأستاذة/ ماريان خوري (مقررة اللجنة)، المخرج السينمائي الدكتور/ أحمد ماهر، المخرج السينمائي الدكتور/ حسن عيسى، الأستاذة الدكتورة/ سلمى مبارك، الناقد السينمائي الأستاذ/ عصام زكريا. لجنة تحكيم أفضل سيناريو (فرع ثان – شباب الكتاب): المخرجة السينمائية الأستاذة/ هالة جلال (مقررة اللجنة)، المخرج السينمائي الأستاذ/ أحمد فوزي صالح، الأستاذ الدكتور/ أشرف راجح، المخرج السينمائي الأستاذ/ أمير رمسيس، السيناريست الأستاذة/ مريم نعوم. لجنة تحكيم أفضل نص مسرحي: المخرج المسرحي الكبير الأستاذ/ حسن الجريتلي (مقرر اللجنة)، الأستاذة الدكتورة / أمال مظهر، الأستاذة الدكتورة/ داليا الشيال، الأستاذة الدكتورة/ دينا أمين، المخرج المسرحي الأستاذ/ طارق الدويري. لجنة تحكيم النقد الأدبي: الأستاذة الدكتورة/ فاتن مرسي (مقررة اللجنة)، الأستاذة الدكتورة/ سحر عبد الحكيم، الأستاذ الدكتور/ محمد بدوي، الأستاذة الدكتورة / هدى عياد، الأستاذ الدكتور/ وليد الحمامصي

ومن جانبه يتوجه مجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية بالتهنئة لكل المبدعين الذين فازوا بجوائز هذا العام، كما يتقدم بالشكر لأعضاء لجان تحكيم على الجهد والوقت الذي بذلوه، وكذلك يتقدم بالشكر لكل المبدعين الذين حرصوا على التقدم للمسابقة في دورتها السادسة عشرة، متمنين لهم كل التوفيق في الدورات القادمة.

مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية أسماء الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية تصريحات نجيب ساويرس مسابقات ثقافية اخبار ثقافية

ترشيحاتنا

للحصول على العلامة الزرقاء.. تويتر يصدر شروطا جديدة لتوثيق حسابات مستخدميه

مدافع غزل المحلة علي رادار الزمالك

اليونان تشيد بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين بقيادة مصر

برشلونة يعلن غياب ميسي عن مواجهة إيبار

سفير المغرب لدى القاهرة: سياسة المملكة تجاه القضية الفلسطينية راسخة وثابتة

الأزهر: تسخير المستشفيات وكليات الهندسة والصيدلة لمبادرة الرئيس لإعمار غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار شقيق سمير غانم قبل تشييع جثمانه ..فيديو

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

بث مباشر.. استعدادات نقل جثمان الفنان الراحل سمير غانم للمقابر

الأزهر: تسخير المستشفيات وكليات الهندسة والصيدلة لمبادرة الرئيس لإعمار غزة

الأرصاد: انخفاض كبير في درجات الحرارة غدا على كافة الأنحاء.. والصغرى 18 بالقاهرة

جنازة سمير غانم.. يسرا وميرفت أمين تصلان مسجد المشير ..فيديو

أشرف صبحي يعلن أعضاء اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك

دلال عبد العزيز تحرم من وداع زوجها سمير غانم.. تفاصيل حالتها الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المدير التنفيذي للزمالك يكشف أسباب اللجوء لتغيير اللجنة المؤقتة

شاهد .. لهذا السبب كريستيانو رونالدو ينقل سياراته ليلاً

بسعر خيالي مكلارين تطرح ساعة يد فاخرة .. صور

أسعار و مواصفات سيارات MG في مصر 2021 .. صور

فيديو

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

جمال قرين يكتب : فلسطين باقية

د. علي ناصر اليافعي يكتب: عندما تروض الميكروبات الجامحة!

عثمان المقدم يكتب: أنصار التطبيع

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ