ننشر اسماء الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية 2021

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عن أسماء الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في دورتها السادسة عشرة، وتعد هذه الدورة الأكبر في تاريخ الجائزة الثقافية من حيث عدد الأعمال المشتركة في مختلف فروع الجائزة، والتي وصلت إلى 1263 عملا أدبيا.

يحصد جوائز هذا العام 12 من شباب وكبار الأدباء والكتاب عن أعمالهم الأدبية المتميزة في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي.

وقد فاز بجائزة أفضل رواية، فرع كبار الأدباء الكاتب الدكتور/ إيمان يحيى عن رواية "الزوجة المكسيكية" الصادرة عن دار الشروق، بينما فاز بجائزة أفضل مجموعة قصصية، فرع كبار الأدباء الكاتب الأستاذ/ سمير الفيل عن المجموعة القصصية " أتوبيس خط 77" الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وفاز بجائزة المركز الأول لأفضل رواية، فرع شباب الأدباء الكاتب الأستاذ/ أحمد الفخراني عن رواية "بياصة الشوام " الصادرة عن دار العين للنشر، كما فازت الرواية أيضا بجائزة الترجمة، التي تم إضافتها إلى فروع الجائزة هذا العام، من أجل الإسهام في تشجيع التميّز الأدبي المعاصر، وتقديم شباب المبدعين إلى القراء خارج حدود المنطقة العربية، من خلال ترجمة الرواية الفائزة إلى اللغة الإنجليزية كجائزة أدبية تشمل كافة تكاليف التعاقد مع أحد الهيئات أو دور النشر لترجمة وطباعة ونشر الرواية.

وفاز بجائزة المركز الثاني الكاتب الأستاذ/ أحمد المرسي عن رواية "ما تبقى من الشمس" الصادرة عن دار البشير.

بينما فاز بجائزة المركز الأول لأفضل مجموعة قصصية، فرع شباب الأدباء، الكاتبة الأستاذة/ جيلان الشمسي عن المجموعة القصصية " كأن تنقصه الحكاية " الصادرة عن دار العين للنشر، وفاز بجائزة المركز الثاني الكاتب الأستاذ/ محمد فرج عن المجموعة القصصية "خطط طويلة الأجل " الصادرة عن دار العين للنشر.

وفاز بجائزة أفضل سيناريو، الفرع الأول – كبار الكتاب الكاتبة الأستاذة/ سمر طاهر عن سيناريو فيلم "النزيل". وذهبت جائزة أفضل سيناريو، الفرع الثاني- شباب الكتاب إلى الكاتب الأستاذ / بولا تادرس ثابت عن سيناريو فيلم "عبد الله" وفي مجال النص المسرحي، فاز بجائزة المركز الأول الكاتب الأستاذ/ فيصل رزق عن النص المسرحي "حكاوي الأراجوز"، بينما فاز بجائزة المركز الثاني الكاتب الأستاذ / مينا بباوي عن المسرحي " برنتانيا ".

أما جائزة أفضل عمل في مجال النقد الأدبي فقد فاز بها مناصفة كل من الكاتب الأستاذ/ الأستاذ سامح فايز عن كتاب "حكايات عن القراءة" الصادر عن الدار المصرية اللبنانية، والأستاذ الدكتور/ عبد الناصر هلال عن كتاب " الالتفات البصري – من النص الى الخطاب" الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشجيعا لشباب الأدباء والكتاب، يتم منح مكافآت مالية للأعمال التي وصلت للقائمة القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو، والتي تضمنت في الرواية: "ترتيبات عشوائية" لـ “دنيا كمال القلش"، "أحمر لارنج" لـ “شارل عقل"، و"أطياف كاميليا" لـ “نورا ناجي". وفي المجموعة القصصية: " لصوص النوم" لـ “أمجد الصبان"، "رؤى المدينة المقدسة " لـ “أميمة صبحي"، "تقرير عن الرفاعية" لـ “محمد الفولي". وفي السيناريو: الغزالة التي فرت من فناء المدرسة" لـ “أحمد إيهاب عبد الوارث، "أين ذهب شاكر أباظة" لـ “محمود حسن عبد العليم “، “هاملت" لـ “السيد عبد النبي"، "الكيلو 35" لـ “محمود أحمد عبد الرحمن".

شارك في تقييم الأعمال واختيار الفائزين في هذه الدورة 6 لجان تحكيم تضم نخبة من كبار الأدباء والكتاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر:

لجنة تحكيم الأدب (الفرع الأول- كبار الأدباء): الاستاذة الدكتورة/ رانيا فتحي (مقررة اللجنة)، الأستاذ الدكتو/ حسين حمودة، الكاتب والروائي الأستاذ/ صبحي موسى، الكاتبة الصحفية الأستاذة / كريمة كمال، الكاتبة الروائية الأستاذة / منصورة عز الدين لجنة تحكيم الأدب (الفرع الثاني - شباب الأدباء): الاستاذة الدكتورة / هالة كمال (مقررة اللجنة)، الكاتبة الروائية الدكتورة/ ريم بسيوني، الكاتبة الروائية الدكتورة / سحر الموجي، الكاتب والصحفي الأستاذ / محمد شعير، الكاتب والصحفي الأستاذ / هشام أصلان. لجنة تحكيم أفضل سيناريو (فرع أول – كبار الكتاب): المخرجة والمنتجة الأستاذة/ ماريان خوري (مقررة اللجنة)، المخرج السينمائي الدكتور/ أحمد ماهر، المخرج السينمائي الدكتور/ حسن عيسى، الأستاذة الدكتورة/ سلمى مبارك، الناقد السينمائي الأستاذ/ عصام زكريا. لجنة تحكيم أفضل سيناريو (فرع ثان – شباب الكتاب): المخرجة السينمائية الأستاذة/ هالة جلال (مقررة اللجنة)، المخرج السينمائي الأستاذ/ أحمد فوزي صالح، الأستاذ الدكتور/ أشرف راجح، المخرج السينمائي الأستاذ/ أمير رمسيس، السيناريست الأستاذة/ مريم نعوم. لجنة تحكيم أفضل نص مسرحي: المخرج المسرحي الكبير الأستاذ/ حسن الجريتلي (مقرر اللجنة)، الأستاذة الدكتورة / أمال مظهر، الأستاذة الدكتورة/ داليا الشيال، الأستاذة الدكتورة/ دينا أمين، المخرج المسرحي الأستاذ/ طارق الدويري. لجنة تحكيم النقد الأدبي: الأستاذة الدكتورة/ فاتن مرسي (مقررة اللجنة)، الأستاذة الدكتورة/ سحر عبد الحكيم، الأستاذ الدكتور/ محمد بدوي، الأستاذة الدكتورة / هدى عياد، الأستاذ الدكتور/ وليد الحمامصي

ومن جانبه يتوجه مجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية بالتهنئة لكل المبدعين الذين فازوا بجوائز هذا العام، كما يتقدم بالشكر لأعضاء لجان تحكيم على الجهد والوقت الذي بذلوه، وكذلك يتقدم بالشكر لكل المبدعين الذين حرصوا على التقدم للمسابقة في دورتها السادسة عشرة، متمنين لهم كل التوفيق في الدورات القادمة.