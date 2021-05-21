بث مباشر.. استعدادات نقل جثمان الفنان الراحل سمير غانم للمقابر

الدفن بمقابر العائلة فى مدينة نصر

يقام حاليًا مجموعة من التحضيرات في مقابر عائلة الفنان الراحل سمير غانم، بالوفاء والأمل بمدينة نصر، استعدادا لدفن جثمانه.



ووصل قبل قليل جثمان الفنان الراحل سمير غانم إلى مسجد المشير بالتجمع الخامس، حيث تؤدى عائلة وأصدقاء الفقيد صلاة الجنازة على روحه قبل أن يوارى الثرى بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

وتقدم الجنازة ابنتا سمير غانم دنيا وإيمي، إضافة إلى عدد من نجوم الفن وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وعائلة الفنان الراحل.



ونعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنان الكبير سمير غانم الذي غيبه الموت أمس 20 مايو عن عمر يناهز 84 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا وقالت إن الحياة الفنية فى مصر والوطن العربى فقدت أحد العباقرة وايقونة كوميدية فذة والذى رسم صفحات من البهجة فى تاريخ الأداء التمثيلى.

وأشارت إلى أن أسلوبه المميز نجح فى جذب قلوب الجمهور عبر سنوات طويلة شهدت أعمالا ستبقى راسخة فى الوجدان بشخصياتها ومفرداتها وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن سمير غانم مواليد عام 1937 تخرج فى كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثي أضواء المسرح الذى لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة، بعد وفاة الضيف أحمد قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات، وفي ثمانينيات القرن العشرين لمع نجمه في سماء فوازير رمضان التى قدمها لعدة أعوام، هذا إلى جانب عدد ضخم من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة.