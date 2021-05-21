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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة في أسبوع.. الأهلي بطلا لدورى الجمهورية وتخفيف عقوبة ربيع ياسين

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

شهد الأسبوع المنقضى أحداثا بارزة داخل مقر اتحاد الكرة في الجزيرة، أبرزها تخفيف عقوبة ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب الشباب.

كما تم إعلان النادى الأهلى بطلا لدورى الجمهورية مواليد ٢٠٠٦ وكذلك انطلاق منافسات كأس العرب لكرة الصالات، وأيضا وصول فينجادا المدير الفني للجبلاية.

صدى البلد يسلط الضوء على أبرز ما حدث خلال الأسبوع المنصرم.

استدعاء مصطفى محمد وعمر مرموش  

أرسل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب استدعاءً رسميا للثنائي مصطفي محمد المحترف في جالاتا سراي التركي وعمر مرموش المحترف في سانت بولي الألماني للانضمام لمعسكر الفريق خلال يونيو المقبل ضمن برنامج الاستعداد لأولمبياد طوكيو.

ويعتبر المعسكر المقبل في أجندة يونيو هو الأخير قبل اختيار القائمة النهائية للمنتخب  التي ستشارك في الدورة الاولمبية في ٣٠ يونيو المقبل.

ويلعب المنتخب الأولمبي مبارياته في الأوليمبياد مع أسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

مصر تنظم نهائيات الشباب ودوري أبطال النسائية

وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في اجتماعها اليوم بالعاصمة الرواندية كيجالي على استضافة مصر  للنسخة الأولى لبطولة الأندية الأفريقية للكرة النسائية 2021 في أكتوبر المقبل وكأس الأمم الأفريقية للشباب 2023 المؤهلة لنهائيات كأس العالم للشباب المقرر إقامتها بأندونيسيا 2023.

عقوبات الجولة ٢٢ بالدوري

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، فرض العقوبات التالية، نتيجة أحداث مباريات الجولة ٢٢ من مسابقة الدوري الممتاز، وفقا لتقريري حكام ومراقبي المباريات:-

تغريم علاء عبد العال المدير الفني لنادي أسوان 10 آلاف جنيه، وإيقافه مباراة واحدة، وذلك بعد طرده للإعتراض  خلال مباراة فريقه أمام الإسماعيلي.

إيقاف حلمي طولان المدير الفني لإنبي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك الغير رياضي خلال مباراة فريقه أمام الزمالك.

تغريم نادي الزمالك 20 ألف جنيه لتأخر نزول الفريق أرض الملعب لمدة ٣ دقائق في الشوط الثاني خلال مباراته امام إنبي، و 50 ألف جنيه للسباب الجماعي.

تغريم إسلام صلاح لاعب المصري وفتحي مبروك لاعب غزل المحلة 10 آلاف جنيه لكل منهما، وذلك لما بدر منهما تجاه الخصم خلال المباراة التي جمعت الفريقين.

إيقاف أمير عزمي مجاهد مدرب البنك الأهلي ٤ مباريات، وتغريمه 20 ألف جنيه، للطرد للسلوك الغير رياضي تجاه الحكام خلال مباراة فريقه امام المقاولون العرب.

تعديلات على جدول الدوري

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ، إجراء تعديلات على جدول مسابقة الدوري الممتاز، وذلك على مواعيد بعض مباريات الجولات ٢٣ و٢٤ و٢٥.

الأهلي بطلا لدوري الجمهورية مواليد ٢٠٠٦

فاز النادي الأهلي ببطولة دوري الجمهورية مواليد ٢٠٠٦، لموسم ٢٠٢٠/٢٠٢١ بالقرعة، وذلك بعد تساويه مع نادي الانتاج الحربي، في كل بنود شروط المسابقة.

وجرت القرعة بحضور محمد الشواربي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وسيد بخيت مدير إدارة المسابقات، ومندوبي الناديين.


تخفيض عقوبة ربيع ياسين

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم قبول التظلم المقدم من الكابتن ربيع ياسين والاكتفاء بإيقافه لمدة شهر اعتبارا من صدور قرار لجنة الانضباط والاكتفاء بغرامة 50 ألف جنيه، كما قررت اللجنة قبول التظلم المقدم من اللاعب عبد الرحمن عشري والاكتفاء بتغريمه 20 ألف جنيه، وقبول الالتماس المقدم من اللاعب أحمد تمساح لاعب نادي الشرقية للدخان والاكتفاء بإيقافه خمس مباريات.

عقد اجتماع اللجنة اليوم برئاسة المستشار عادل الشوربجي وبحضور المستشار ابراهيم عبد الخالق نائب رئيس اللجنة والمستشار محمد أباظة عضو اللجنة.

إعلان قائمة المنتخب الأولمبي اول يونيو

حدد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب اول يونيو المقبل موعدا لاعلان قائمة الفريق استعدادا لدخول معسكر الفريق استعدادا لأولمبياد طوكيو.
ومن المقرر ان يكشف الجهاز الفني مع اعلان قائمة اللاعبين برنامج الفريق خلال اجندة يونيو ، ويعكف الجهاز الفني علي متابعة جميع اللاعبين المرشحين للانضمام للمعسكر الذي يعتبر الأخير قبل اعلان القائمه النهائيه التي سيتم ارسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم 30 يونيو 

إيقاف إبراهيم حسن مباراتين

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري مباراتين، وتغريمه ٢٠ ألف جنيه للسلوك الغير الرياضي، خلال مباراة فريقه امام طلائع الجيش.

كما قررت اللجنة إيقاف خالد متولي وعمار حمدي وأحمد نبيل، لاعبي الاتحاد مباراة واحدة لحصولهم على الإنذار الثالث.

وعاقبت اللجنة أحمد ياسين لاعب البنك الأهلي بالايقاف مباراتين وتغريمه ١٠ الاف جنيه، بسبب طرده للخشونة المتعمدة مع الخصم، خلال مباراة فريقه مع الإسماعيلي.

فينجادا يبدأ عمله فى اتحاد الكرة

بدأ نيلو فينجادا عمله كمدير فني للاتحاد المصري لكرة القدم بجمع البيانات والمعلومات اللازمة لطبيعة مهمته، وذلك فور وصوله القاهرة.

بعثة الشاطئية تتوجه للسنغال

غادرت القاهرة بعثة المنتخب الوطني للكرة الشاطئية في طريقها إلى السنغال للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية التي تقام هناك والمؤهلة في الوقت نفسه لنهائيات كأس العالم.

انطلاق كأس العرب للصالات

انطلقت أمس الخميس بطولة كأس العرب لكرة الصالات الخامسة التي تنظمها مصر  حتى 30 مايو الحالي ، ويلتقي في الثالثة عصرًا المنتخب الوطني المصري في المباراة الافتتاحية مع نظيره الموريتاني ضمن المجموعة الأولى.

اتحاد الكرة أخبار اتحاد الكرة الدوري الممتاز الأهلى الزمالك ربيع ياسين فينجادا

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