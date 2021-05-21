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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من مسجد أبو شقة بـ6 أكتوبر

خطبة وصلاة الجمعة
خطبة وصلاة الجمعة من مسجد أبو شقة بالسادس من أكتوبر

بثت الفضائية المصرية الأولى، شعائر خطبة وصلاة الجمعة من مسجد أبو شقة بمدينة السادس من أكتوبر.

موضوع خطبة الجمعة

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم الموافق ٩ شوال ١٤٤٢هـ - ٢١ مايو ٢٠٢١م تحت عنوان “كفُّ الأذى عن الناس صدقة“.

وشددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بنص موضوع خطبة الجمعة اليوم، نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، معلنة عن ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وتابعت: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

وزير الأوقاف يخطب في بالم هيلز

ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مسجد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، الكائن فى منطقة بالم هيلز بالسادس من أكتوبر. 
 

ويلقي وزير الأوقاف خطبة «الجمعة» من مسجد «أبوشقة» حيث ستذاع شعائر صلاة الجمعة من المسجد على الهواء مباشرة.

افتتاح مساجد جديدة

كما أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 9 مساجد جديدة إحلالاً وتجديدًا، ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما، وذلك يوم الجمعة المقبل، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 1413 مسجدًا، منها 1315 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و98 مسجدًا صيانةً وترميمًا.

وقالت الوزارة فى بيان لها  إن المساجد المقرر افتتاحها هى:

مديرية أوقاف الجيزة

1. أبو شقة – 6 أكتوبر – القطعة رقم 25 - مركز خدمة التوسعات الشرقية


مديرية أوقاف البحيرة
2. الشيمي – كفر عثمان- شبرا خيت
3. يسري الغربي- العرقوب- كوم البركة – كفر الدوار
4. سيد أحمد العسكري- قرية أحمد العسكري – شبرا خيت

مسجد أبو شقة صلاة الجمعة بث مباشر موضوع خطبة الجمعة الأوقاف

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