الصين تندد بتعليق الاتحاد الأوروبي اتفاق استثمار و تدعوه للتخلي عن المواجهة

نددت الصين، اليوم الجمعة، بـ"سياسة المواجهة" لدى الاتحاد الأوروبي بعد أن صوت برلمانه لصالح تعليق اتفاق استثمار ضخم، على خلفية عقوبات فرضتها بيجينج على نواب أوروبيين ردّاً على إجراءات أوروبية مشابهة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تجاو ليجيان إن العقوبات التي فرضتها بيجينج "رد ضروري ومبرر" على عقوبات سابقة أعلنها الاتحاد الأوروبي ضد مسؤولين صينيين بسبب مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان في شينجيانج.

وفي سياق منفصل أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابات محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 24 إصابة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90944 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج الـ 24 جاءت بواقع 11 حالة في فوجيان و9 حالات في شنجهاي وحالة واحدة في كل من خنان وهونان وقوانجدونج وسيتشوان، ما رفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 5925 حالة غادر منها 5654 حالة المستشفيات بعد شفائهم.