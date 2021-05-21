إصابة حسام عاشور بقطع في الرباط الصليبي

أعلن الإعلامي أحمد شوبير إصابة حسام عاشور نجم فريق الاتحاد السكندري بقطع في الرباط الصليبي وذلك خلال مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي أمس التي أقيمت بالإسكندرية في الجولة الـ 23 من الدوري الممتاز.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ‏إصابة حسام عاشور لاعب نادي الاتحاد بقطع في الرباط الصليبي في مواجهة فريقه أمام المصري .. سلامات

ويحتاج حسام عاشور إلى تدخل جراحي بحسب الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب فور نقله إلى أحد المستشفيات بعد خروجه من اللقاء.

وتأكد غياب اللاعب عن صفوف الاتحاد إلى نهاية الموسم، حيث يحتاج إلى فترة علاجية وتأهيل قد تمتد لـ6 شهور.

اقتنص المصري فوزا قاتلا أمام الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري المصري الممتاز .

وألغى حكم المباراة هدف لصالح الاتحاد السكندري في الدقيقة 42 لصالح عبد الغني محمد بعدما عاد إلى لقطة الفيديو واتضح وجود لمسة يد ضد ايمانويل أوكوي في صناعة الهدف.

وتعرض حسام عاشور لاعب الاتحاد للإصابة في الدقيقة 45 ليشارك بدلًا منه فوزي الحناوي في وسط الملعب.

ومنح حسن علي فريق المصري الفوز عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 89 من عمر المباراة بعدما نفذها بشكل جيد.

الفوز رفع رصيد المصري إلى 39 نقطة في المركز الثالث من جدول الترتيب، وفي الجانب الأخر تجمد رصيد الاتحاد عند 31 نقطة في المركز الثامن.