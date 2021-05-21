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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بحضور كبار رجال الدولة

بالصور.. بدء التوافد على مسجد أبو شقة فى أكتوبر تمهيدا لافتتاحه

مسجد أبو شقة
مسجد أبو شقة

توافد عدد من قيادات حزب الوفد وعدد  من الوزراء من بينهم وزيري البترول والكهرباء  وعدد من من  كبرجال الدولة وكبار الرموز الدينية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورموز الإعلام والصحافة، منذ قليل، على مسجد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، الكائن فى منطقة بالم هيلز بالسادس من أكتوبر؛ تمهيدًا لافتتاحه.

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جاء ذلك وسط حضور أمني مكثف لتأمين افتتاح المسجد قبل صلاة الجمعة، وباتباع جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من توفير الكمامات والمطهرات والالتزام بالتباعد.

ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بعد قليل، مسجد المستشار بهاء الدين أبو شقة، ويلقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة من المسجد حيث ستذاع شعائر صلاة الجمعة من المسجد على الهواء مباشرة.

ويزيل وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة الستار عن اللوحة الخاصة بالمسجد، والمكتوب عليها أن هذا المسجد أنشئ فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

مسجد أبو شقة أكتوبر أبوشقة مجلس الوزراء فيروس كورونا المستجد خطبة الجمعة الإجراءات الاحترازية

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