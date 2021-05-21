بالصور.. بدء التوافد على مسجد أبو شقة فى أكتوبر تمهيدا لافتتاحه

بحضور كبار رجال الدولة

توافد عدد من قيادات حزب الوفد وعدد من الوزراء من بينهم وزيري البترول والكهرباء وعدد من من كبرجال الدولة وكبار الرموز الدينية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورموز الإعلام والصحافة، منذ قليل، على مسجد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، الكائن فى منطقة بالم هيلز بالسادس من أكتوبر؛ تمهيدًا لافتتاحه.

جاء ذلك وسط حضور أمني مكثف لتأمين افتتاح المسجد قبل صلاة الجمعة، وباتباع جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من توفير الكمامات والمطهرات والالتزام بالتباعد.

ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بعد قليل، مسجد المستشار بهاء الدين أبو شقة، ويلقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة من المسجد حيث ستذاع شعائر صلاة الجمعة من المسجد على الهواء مباشرة.

ويزيل وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة الستار عن اللوحة الخاصة بالمسجد، والمكتوب عليها أن هذا المسجد أنشئ فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.