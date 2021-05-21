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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير المغرب لدى القاهرة: سياسة المملكة تجاه القضية الفلسطينية راسخة وثابتة

صدى البلد

أكد سفير المغرب لدى القاهرة ومندوب المملكة الدائم بالجامعة العربية السفير أحمد التازي، أن السياسية الخارجية للمغرب بقيادة الملك محمد السادس ، تتسم بالثبات من خلال ربط القول بالفعل.


وقال "التازي"، في تصريحات صحفية،  إن دعم المغرب، ملكا وحكومة وشعبا للقضية الفلسطينية ثابت منذ عقود، ولن يتغير قيد أنملة وسيتعزز على المستوى السياسي والدبلوماسي والقانوني .

وبالموازاة مع الدعم المقدم من جانبه،  يضيف السيد التازي ، تواصل لجنة القدس التي يرأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، تقديم الدعم للسكان المقدسيين ودعم جميع المبادرات السياسية الرامية إلى بناء دولة فلسطينية موحدة ومستقلة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف .


وتابع أن الالتزام الفعلي للجنة القدس بقيادة ملك المغرب، يتجسد أيضا من خلال الأنشطة الميدانية التي تقوم بها وكالة بيت مال القدس من حيث تمويل ومواكبة المشاريع السوسيو اقتصادية والتربوية لفائدة المقدسيين بهدف دعم صمودهم في وجه الاعتداءات التي تتعرض لها المدينة المقدسة وحماية طابعها الثقافي الإسلامي والعربي والمسيحي .

واستطرد قائلا ” اليوم، نشهد جانبا ملموسا من التضامن مع أشقائنا الفلسطينيين من خلال هذه المساعدات المخصصة للتخفيف من معاناتهم في ظل هذه الظرفية الصعبة والمأساوية . إنها أيضا وسيلة للتأكيد على أنهم ليسوا وحيدين وأننا بجانبهم ” .

وعبأت السفارة المغربية بمصر قافلة مكونة من أربعة شاحنات لنقل هذه المساعدات إلى المركز الحدودي لرفح حيث سيتم تسليمها لممثل وزارة الصحة بغزة من قبل سفير المملكة .

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، قد تفضل بإعطاء تعليماته السامية لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لفائدة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وهذه المساعدات الإنسانية التي تتكون في المجموع من 40 طنا، تتألف من مواد غذائية أساسية (30 طنا) وأدوية للعلاجات الطارئة وأغطية.

ويأتي هذا القرار الملكي في إطار دعم المملكة المتواصل للقضية الفلسطينية العادلة، وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

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